Бан за "договорняк": бразильский теннисист пожизненно дисквалифицирован

Диего Матос

Теннисист из Бразилии Диего Матос получил пожизненную дисквалификацию за участие в договорных матчах, сообщает ведомство по борьбе с негативными явлениями в теннисе Tennis Integrity Unit.

В ходе расследования было установлено, что в прошлом году Матос повлиял на результаты 10 матчей на турнирах ITF в Бразилии, Эквадоре, Португалии, Испании и на Шри-Ланке. Вдобавок бразилец был признан виновным в том, что отказался сотрудничать со следствием.

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Помимо пожизненной дисквалификации Матоса обязали заплатить штраф в размере 125 тысяч долларов. Также он должен будет возместить убытки в размере 12 тысяч долларов, связанных с договорными матчами в Эквадоре. Интересно, что за свою карьеру Матос заработал 8848 долларов призовых.

До дисквалификации Матос располагался на 373-й строчке мирового рейтинга в парном разряде и на 1135-м – в одиночном.

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Напомним ранее футбольный арбитр обвинил теннисиста Сергея Стаховского в договорняках. Рефери назвал первую ракетку страны "позорищем Украины".

Также мы писали, что украинскую теннисистку пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи. Елена Плоскина не сможет больше играть в теннис профессионально, а также должна заплатить штраф в 20 тысяч долларов.

Теннисистка Фанни Штоллар Видео: Instagram

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