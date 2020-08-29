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Белоруска Азаренка выиграла первый титул после родов. Но хитом стала маска ее соперницы

29 августа, 20:06

Олег Люлька Олег Люлька

Японка Наоми Осака привлекла к себе большее внимание фотографов, чем победительница престижного теннисного турнира

Белорусской теннисистке Виктории Азаренке даже не пришлось выходить на корт для выигрыша престижного турнира Western & Southern Open в Нью-Йорке. Ее соперница по решающему матчу соревнований японка Наоми Осака отказалась от участия в финале, сославшись на травму подколенного сухожилия. Таким образом трофей, вместе с 330 тысячами долларов призовых, достался белоруске без борьбы. Заработок Осаки составил 172 019 долларов.

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Интересно, что Наоми Осака, хоть и отказалась играть решающий матч, вышла на церемонию награждения финалисток за своим призом. И приковала внимание фотографов своей черной маской – с ехидной и даже злой "улыбкой".

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Наоми Осака

Наоми Осака / Фото: Reuters

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Для Виктории Азаренки этот титул стал первым после рождения ребенка. Напомним, в декабре 2016 года у белоруски и американского хоккеиста Билли Маккинга появился сын, которого назвали Лео Александр. Однако довольно быстро родители малыша расстались, принявшись в судах оспаривать опекунство над мальчиком.

Отметим, что предыдущей чемпионкой турнира Western & Southern Open была американка Мэдисон Кис. В решающем матче прошлогоднего розыгрыша она обыграла Светлану Кузнецову из России.

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Ранее мы писали, что украинская теннисистка чуть не расплакалась, из-за глупой ошибки проиграв матч за 43 тысячи долларов. В 1/8 финала в Нью-Йорке Даяна Ястремская уступила Наоми Осаке, заступив за линию корта во время подачи.

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теннис маска Виктория Азаренка Наоми Осака

Источник: Сегодня|Спорт

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