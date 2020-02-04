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Без чемпионки Австралии: сборная Украины потеряла теннисистку перед Кубком Федерации

4 февраля, 17:33

Марту Костюк получила травму на тренировке уже в Эстонии

Марта Костюк

Марта Костюк / Фото: Instagram

Женская сборная по теннису приехала на квалификационный турнир Кубка Федерации в Эстонию практически в боевом составе. Наши примы Элина Свитолина и Даяна Ястремская с помощью подруг по команде готовятся поднять "сине-желтых" дивизионом выше. Мы писали, что в понедельник украинские теннисистки потренировались в Таллине перед Кубком Федерации.

Однако сегодня случилась неприятность: повредила ногу 17-летняя Марта Костюк. Победительница юниорского Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде и Открытого чемпионата США в паре подвернула ногу. Случилось это во время парной игры, когда Костюк играла с Лесей Цуренко против Катарины Завацкой и капитана-тренера Михаила Филимы.

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Сразу же доктора практически списали Марту, то есть не давали надежд на ее участие в матчах сборной в феврале. Однако затем решили повременить и окончательное решение принять завтра, в среду. Примечательно, что Костюк заменила в составе Катерину Козлову, которая также травмирована.

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Смотрите, как украинки Ястремская и Свитолина побеждали на Открытом чемпионате Австралии

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теннис Леся Цуренко сборная Украины по теннису Марта Костюк

Источник: Большой теннис Украины

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