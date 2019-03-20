Болеем против Осаки: как Свитолиной через 11 дней стать мировой ракеткой номер один

Элина может выиграть в Майами не только 1 350 000 долларов, но и звание лучшей теннисистки мира

Элина Свитолина. Фото: AFP

Болеем против Осаки: как Свитолиной через 11 дней стать мировой ракеткой номер один //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/ccd/0c4/5c8ccd0c44956.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/ccd/0c4/5c8ccd0c44956.png 2019-03-20T09:23:00+02:00 Теннис Элина может выиграть в Майами не только 1 350 000 долларов, но и звание лучшей теннисистки мира

В США стартовал Открытый чемпионат Майами по теннису. Украинка Катерина Козлова вышла во второй раунд квалификации, обыграв китаянку Чжу Линь – 0:6, 6:4, 6:2.

Между тем лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина готовится к старту в Майами с основной сетки. Уже по итогам этого турнира Элина, являющаяся сейчас пятым номером мирового рейтинга, может стать первой ракеткой мира. Теоретически это может произойти уже через 11 дней.

На данный момент мировой рейтинг возглавляет японка Наоми Осака. Но по итогам Miami Open ее могут потеснить с трона сразу четыре преследовательницы – Петра Квитова, Симона Халеп, Анжелик Кербер и Элина Свитолина.

Чтобы получить шанс занять трон, Квитова и Халеп должны дойти до финала, а Свитолина и Кербер – выиграть турнир. Кстати, победителю полагается 1 354 010 долларов. Однако непременным условием для каждой из претенденток является неудачное выступление первого номера. Например, для того чтобы Свитолина могла претендовать на трон, нужно, чтобы Осака проиграла уже в первом своем матче в Майами.

Как сообщалось ранее, девчонка из Канады не позволила Свитолиной заработать 655 тысяч долларов.

ТакжеСвитолина показала, как расслабилась с Монфисом после травмы.

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