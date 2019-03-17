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Свитолина показала, как расслабилась с Монфисом после травмы

Сегодня, 13:38

Первая ракетка Украины, заработав 328 тысяч долларов, спряталась со своим парнем под пальмами

Элина и Гаэль
Элина и Гаэль. Фото: Instagram
Свитолина показала, как расслабилась с Монфисом после травмы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/e2f/f4a/5c8e2ff4aaff4.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/e2f/f4a/5c8e2ff4aaff4.png Теннис Первая ракетка Украины, заработав 328 тысяч долларов, спряталась со своим парнем под пальмами

Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее бойфренд француз Гаэль Монфис поделились фотографией с отдыха в своем общем аккаунте в Instagram. "Happiness is the art of relaxation" ("Счастье – это искусство расслабляться") – подписала иллюстрацию пара. Элина и Гаэль загорают у бассейна в окружении пальм и выглядят абсолютно счастливыми, несмотря на то что...

Несмотря на то что оба завершили свои выступления на турнире в американском Индиан-Уэллсе с повреждениями. Монфис сошел с дистанции на стадии 1/4 финала. Тогда как шестая ракетка мира остановилась в шаге от финала соревнований.

Как сообщалось, Элина играла с травмой колена. Еще перед началом соревнований она сделала МРТ, а из-за нагрузок и трехсетовых матчей боль и воспаление усугубились. Украинка пройдет еще одно обследование, а позже решит, сыграет ли на следующей неделе в Майами.

Отметим, что на турнире в Индиан-Уэллсе Свитолина заработала 328 тысяч долларов. 

Ранее Гаэль Монфис рассказал, в чем красота его отношений со Элиной Свитолиной.

В свою очередь, Элина Свитолина призналась, что мечтает о такой машине, как у Роналду.

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Тег теннис, Элина Свитолина, Гаэль Монфис

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Сегодня|Спорт

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