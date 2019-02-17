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Бойфренд Свитолиной выиграл первый турнир в году и получил 405 тысяч евро

Сегодня, 21:51

Гаэль Монфис победил Станисласа Вавринку в финале турнира АТР в Роттердаме

Гаэль Монфис
Гаэль Монфис. Фото: AFP
Бойфренд Свитолиной выиграл первый турнир в году и получил 405 тысяч евро //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/9ba/66a/5c69ba66ae29b.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/9ba/66a/5c69ba66ae29b.png Теннис Гаэль Монфис победил Станисласа Вавринку в финале турнира АТР в Роттердаме

Французский теннисист Гаэль Монфис завоевал титул на турнире в Роттердаме (Голландия), призовой фонд которого превышает 1,95 миллиона евро. Монфис в финале в воскресенье обыграл швейцарца Станисласа Вавринку со счетом 6:3, 1:6, 6:2. Матч продолжался 1 час 44 минуты.

Для 32-летнего французского теннисиста, занимающего 33-е место в мировом рейтинге, этот титул стал восьмым в карьере и первым в текущем году. За победу на турнире в Голландии Монфис получит 405 тысяч евро призовых (до вычета налогов).

В начале января этого года стало известно, что лучшая теннисистка в истории Украины Элина Свитолина встречается с  Гаэлем Монфисом. Теннисисты родтвердили свои романтические отношения и даже завели совместный Instagram под аббревиатурой G.E.M.S.Life, что можно расшифровать как жизнь Гаэля Элины Монфиса Свитолиной. Слоган профиля: "Мы не идеальны, мы совершаем ошибки, и мы сделаем еще больше ошибок. Но это нормально".

24-летняя Элина Свитолина в рейтинге WTA занимает седьмое место, за свою карьеру она заработала более 13,4 миллиона долларов на корте. 32-летний Гаэль Монфис занимает 33-е место в рейтинге ATP, его заработки на корте составляют 15,1 миллиона долларов.

Напомним, что около года назад лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина рассказала, что разошлась с бойфрендом из Великобритании.

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Тег теннисист, Гаэль Монфис

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Сегодня|Спорт

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