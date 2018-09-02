Букмекеры ставят на украинок: Свитолина и Цуренко – фаворитки матчей 1/8 финала US Open

На последнем в 2018 году турнире серии "Большого шлема" произошло историческое событие для Украины – впервые две наши теннисистки одновременно дошли до 1/8 финала US Open. Это смогли сделать Элина Свитолина и Леся Цуренко, причем последняя в матче второго круга обыграла вторую ракетку мира Каролин Возняцки из Дании.

Интересно, что обе наши теннисистки – фаворитки своих матчей 1/8 финала по мнению букмекеров. Так, коэффициент на победу Элины Свитолиной составляет 1.47 против 2.75 на латвийку Анастасию Севастову. А Леся Цуренко сыграет с Маркетой Вондроушовой (1.50 на украинку и 2.55 на чешскую теннисистку).

Кстати, Свитолина и Цуренко не могут встретится друг с другом до финала. Так что в случае успешной игры на US Open может состояться украинский финал. Элина Свитолина свой матч 1/8 финала проведет сегодня поздно ночью, а Леся Цуренко выйдет на корт в понедельник.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина также одна из главных претенденток на победу на Открытом чемпионате США. С коэффициентом 10 украинка занимает четвертое место среди претенденток.

Ранее мы писали, что 15-летняя украинская теннисистка Дарья Лопатецкая выиграла свой дебютный матч на юниорском US Open. На данный момент Лопатецкая занимает 748-е место в рейтинге теннисисток. Отметим, что еще одна наша юниорка 16-летняя Марта Костюк занимает высокое 131-е место.