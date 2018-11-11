Чехия в шестой раз в истории выиграла Кубок Федерации

Сегодня, 18:53

В финале турнира чешки вс разгромным счетом обыграли команду США

Фото AFP
Фото AFP

Чешская теннисистка Катерина Синякова принесла своей команде третье очко в финале Кубка Федерации против США. Таким образом, общий счет стал 3:0 в пользу сборной Чехии, которая стала победителем турнира в шестой раз и в третий за последние четыре года. В прошлом году победителем стала команда США, обыгравшая Беларусь.

В решающем матче Синякова обыграла американку Софию Кенин в трех сетах – 7:5, 5:7, 7:5. Продолжительность встречи составила 3 часа 45 минут, за которые Синякова сделала пять эйсов и четыре двойные ошибки.

В субботу Синякова одержала победу над Элисон Риске, а ее соотечественница Барбара Стрыцова выиграла у Кенин.

Ранее мы писали, что на открытые Итогового чемпионата АТР теннисисты добирались на метро. Турнир восьми сильнейших игроков мира пройдет в Лондоне.

Ранее мы писали, что Новак Джокович в пятый раз завершит сезон первой ракеткой мира. Лучший результат лишь у Пита Сампраса – шесть сезонов на первой строчке рейтинга.

Напомним, что женский Итоговый чемпионат WTA выиграла украинка Элина Свитолина.
теннис, Кубок Федерации, Катерина Синякова, София Кенин

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Источник:

Sportbox

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