Чехия в шестой раз в истории выиграла Кубок Федерации

Чешская теннисистка Катерина Синякова принесла своей команде третье очко в финале Кубка Федерации против США. Таким образом, общий счет стал 3:0 в пользу сборной Чехии, которая стала победителем турнира в шестой раз и в третий за последние четыре года. В прошлом году победителем стала команда США, обыгравшая Беларусь.

В решающем матче Синякова обыграла американку Софию Кенин в трех сетах – 7:5, 5:7, 7:5. Продолжительность встречи составила 3 часа 45 минут, за которые Синякова сделала пять эйсов и четыре двойные ошибки.

В субботу Синякова одержала победу над Элисон Риске, а ее соотечественница Барбара Стрыцова выиграла у Кенин.

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