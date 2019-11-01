Чемпионская поступь: Свитолина одержала третью победу подряд на Итоговом турнире

Элина Свитолина / Фото: Reuters

Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала третью победу на Итоговом турнире WTA в Китае с призовым фондом в 14 миллионов долларов. В третьем туре группового этапа Свитолина обыграла американку Софию Кенин – 7:5, 7:6(12:10). Матч продлился 2 часа и 12 минут.

Это третья победа первой ракетки Украины над Софьей Кенин в сезоне и первая – в двух сетах. В Индиан-Уэллс и Пекине Элина выигрывала в трех партиях.

Напомним, что последней соперницей Свитолиной в Пурпурной группе должна была быть 19-летняя канадка Бьянка Андрееску, но она получила травму по ходу встречи с Каролиной Плишковой и вынуждена была сняться с турнира. Ее заменила запасная теннисистка Кенин.

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Кстати, ранее определилась соперница Элины Свитолиной по полуфиналу Итогового турнира. Ею стала швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, занявшая второе место в Красной группе. Ранее мы писали, что Элина в Китае выиграла уже 25 миллионов гривен, в переводе на доллары – 995 тысяч.

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