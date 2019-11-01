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У Свитолиной сменилась соперница в матче Итогового турнира

1 ноября, 09:34

Этот матч не повлияет на турнирное положение теннисисток

Элина Свитолина

Элина Свитолина / Фото: Reuters

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску не выйдет на корт в пятницу в последний день группового турнира в Пурпурной группе Итогового турнира WTA на матч против украинки Элины Свитолиной. Канадка получила травму в начале ее матча против Каролины Плишковой из Чехии. Победительницу US Open заменит вторая запасная на Итоговом турнире – американка Софья Кенин.

Матч никак не повлияет на окончательное расположение теннисисток в группе. Свитолина и Кенин разыграют рейтинговые очки (победительница получает 250 очков и 305 тысяч призовых, проигравшая – 125 рейтинговых очков).

Напомним, что ранее Наоми Осака снялась с Итогового турнира. Японка вынуждена была прекратить выступление на турнире из-за травмы плеча. Ее заменила Кики Бертенс, которая в первом матче на турнире обыграла первую ракетку мира Эшли Барти.

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В этом году Свитолина и Кенин четырежды играли между собой. Счет личных встреч 2:2. Украинка выиграла на турнирах WTA Mandatory в Индиан-Уэллс и Пекине, Кенин – на соревнованиях WTA Premier 5 в Торонто и Цициннати.

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Кстати, ранее определилась соперница Элины Свитолиной по полуфиналу Итогового турнир. Ею стала швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, занявшая второе место в Красной группе. Ранее мы писали, что Элина в Китае выиграла в Китае уже 25 миллионов гривен, в переводе на доллары – 995 тысяч.

Смотрите также сюжет, как Элина Свитолина обыграла чешскую теннисистку Плишкову на старте тунира в Китае

Все подробности в спецтеме Итоговый чемпионат теннисисток

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Источник: tennisua.org

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