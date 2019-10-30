Свитолина выиграла в Китае уже 25 миллионов гривен: появилась реакция Элины

Украинка досрочно вышла в полуфинал Итогового чемпионата WTA. И обещает продолжать в том же духе

Элина Свитолина / Фото: Reuters

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Элина – неудержима! Победа Свитолиной над Симоной Халеп во втором круге Итогового чемпионата WTA в Китае принесла украинке еще 305 тысяч долларов призовых. Столько же ей полагается за выигрыш у чешки Каролины Плишковой в стартовом поединке турнира.

Если же учесть тот факт, что только за само участие в этих соревнованиях организаторы выплачивают спортсменкам по 385 тысяч долларов, то на неофициальном чемпионате мира по теннису в Шэньчжэне Элина Свитолина уже заработала почти миллион долларов. Если быть точным – 995 тысяч. В переводе на украинскую валюту, это почти 25 миллионов гривен.

Если Элина продолжит в том же духе, то может стать обладательницей рекордных призовых в истории тенниса – $4,75 млн. Именно столько может выиграть Свитолина, если пройдет в Китае всю дистанцию без поражений.

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"В матче с Симоной Халеп потребовалось чрезвычайно много физических сил. Мы обе доставали много мячей и тратили много энергии на корте. Сегодня я отыграла очень стабильно, очень хорошо действовала в защите и этим я очень довольна, – призналась Свитолина после победы над румынкой, которая досрочно вывела Элиу в полуфинал Итогового чемпионата. – Когда я приехала в Шэньчжэнь, то ждала упорных матчей. Старалась оставаться очень собранной перед стартом каждого поединка. Надеюсь, я смогу удержать этот уровень и дальше и здорово отыграть свой следующий матч".

В заключительном туре группового раунда в пятницу, 1 ноября, Элина Свитолина встретится с чемпионкой US Open Бьянкой Андрееску.

Напомним, именно Элина Свитолина является действующей чемпионкой неофициального ЧМ по теннису с призовым фондом в 14 миллионов долларов. В прошлогоднем финале, который состоялся в Сингапуре, украинка победила американку Слоан Стивенс – 3:6, 6:2, 6:2.

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