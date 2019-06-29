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Чуда не случилось: экс-первая ракетка Украины снова ляжет под нож

29 июня, 11:26

Украинский теннисист никак не может восстановиться от травмы руки

Александр Долгополов
Александр Долгополов. Фото: AFP

Бывшая первая ракетка Украины Александр Долгополов вынужден перенести еще одну операцию на руке. В мае спортсмен на своей странице в Instagram расписал три варианта развития событий с вероятностью возвращения на корт уже в этом сезоне, но, к сожалению, сработал самый худший вариант – придется делать повторную операцию. Об этом сообщил сам теннисист в общении со своим болельщиком.

Из-за длительного простоя бывшая 13-я ракетка мира вылетел из рейтинга ATP. На данный момент лучшим теннисистом Украины является Сергей Стаховский, занимающий 139-е место в мире.

За свою карьеру 30-летний Долгополов выиграл три одиночных турнира и один парный. Лучший его результат на турнирах серии "Большого Шлема" 1/4 финала на Australian Open в 2011 году.

Ранее мы писали, что звезду украинского тенниса искусал сервал. Александр Долгополов пострадал от своего любимца.

Напомним, что Элина Свитолина и Гаэль Монфис снова вместе: "Мы обнимаемся, мы целуемся...". Теннисисты возобновили свой совместный аккаунт в соцсети Instagram. Информация о том, что Свитолина расходится с французом после шести месяцев отношений, появилась три недели назад. Украинка удалила из своего Instagram все совместные снимки с французским теннисистом.

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Тег теннис, Александр Долгополов

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Сегодня|Спорт

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