Свитолина и Монфис снова вместе: "Мы обнимаемся, мы целуемся..."

Теннисисты возобновили свой совместный аккаунт в соцсети Instagram

Элина и Гаэль на тренировке. Фото: Instagram

Украинка Элина Свитолина и Гаэль Монфис возобновили свой совместный аккаунт в Instagram, сообщив, что они все еще вместе.

"Мы обнимаемся, мы целуемся, мы переписываемся, мы разговариваем, мы спорим, мы смеемся, мы любим. Это мы".

25 Чер 2019 р. о 2:38 PDT INSTAGRAM (@g.e.m.s.life)

Информация о том, что Свитолина расходится с французом после шести месяцев отношений, появилась три недели назад. Украинка удалила из своего Instagram все совместные снимки с французским теннисистом. Также Свитолина и Монфис "уничтожили" свой общий аккаунт в соцсети, который носил название g.e.m.s_life.

Сами теннисисты никак не комментировали удаление своего совместного аккаунта.

Напомним, вчера восьмая ракетка мира Элина Свитолина не смогла преодолеть стартовый раунд турнира серии WTA в Истбурне, Великобритания. Украинка в матче, который из-за дождя растянулся на два дня, уступила француженке Ализе Корне - 3:6, 6:7(3).

Ранее, Элина Свитолина вылетела в первом же раунде турнира в Бирмингеме. Она проиграла Маргарите Гаспарян, занимавшей на тот момент 62-е место в рейтинге WTA.

История жизни Элины Свитолиной

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