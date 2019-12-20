"Дедушка" Федерер ошарашил амбициозными планами на 2020-й год

Роджер Федерер / Фото: Reuters

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Звездный теннисист Роджер Федерер поделился планами на сезон 2020-го года. Несмотря на свои 38 лет, швейцарец имеет очень амбициозные цели. Недавно мы писали, что Федерер помог теннисисту-неудачнику устроиться на работу в банке.

Нынче Роджер, идущий третьим в мировом рейтинге, заявил:

"Мне нужно очень много тренироваться, и это несомненно моя главная цель. Я попытаюсь выиграть один из пяти главных турниров, плюс еще Олимпиаду – итого шесть. В общем, я попытаю счастья на одном из этих шести соревнований. Открытый чемпионат Франции всегда дается мне сложнее. Но вообще любой титул приносит много эмоций, и я знаю, каково это, после побед на Кубке Хопмана, Кубке Лэйвера и, конечно, на других соревнованиях, где я выиграл, – в Дубае, Галле, Майами".

А затем уточнил:

"Побеждать на теннисных турнирах очень приятно. Так что моя цель – выигрывать как можно больше турниров и, если у меня получится, взять какой-нибудь большой титул где бы то ни было: на Wimbledon, US Open, Олимпийских играх или Australian Open. Это будет просто великолепно".

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