Дело в чашечке: Свитолина объяснила, почему заработала в Париже всего 143 тысячи евро

Первая ракетка Украины назвала причины своего поражения от испанки Мугурусы в третьем раунде Ролан Гаррос

Элина Свитолина. Фото: AFP

Первая ракетка Украины Элина Свитолина назвала причины своего поражения от испанки Гарбинье Мугурусы в третьем круге Ролан Гаррос. Напомним, матч продлился 1 час и 29 минут. За это время Свитолина не выполнила ни единого эйса, уступив сопернице в двух партиях со счетом 3:6, 3:6. Таким образом призовые Элины за выступление на турнире в Париже составили 143 тысячи евро. По завершении поединка с Мугурусой украинская теннисистка призналась, что ее продолжает беспокоить травма.

"Сегодня мне почему-то очень не хватало концентрации. Иногда во время розыгрышей я принимала непонятные, неправильные игровые решения, – заявила Элина Свитолина. - Думаю, что могло что-то измениться, если бы я повела 4:2. Но моя соперница сыграла в тот момент пару раз очень здорово, где-то я не доработала. Но я не знаю, почему мне было так трудно сфокусироваться. Скорее всего, причина этого – недостаток игровой практики, я сыграла слишком мало матчей на грунте. У меня по-прежнему проблемы – травма колена. Я нахожусь в непонятной ситуации. У меня повреждены ткани вокруг коленной чашечки. В какой-то день травма может не беспокоить, а в другие нога может болеть. Нужен отдых. Но впереди – несколько обязательных турниров. Будем смотреть. Сделаем сканирование, не ухудшилась ли ситуация. И по его результатам – если будет необходимо, буду отдыхать и залечивать колено".

Как мы сообщали, роковым для Элины Свитолиной снова стал третий круг Гарроса. Год назад украинка выбыла на этой же стадии открытого чемпионата Франции, уступив румынке Михаэле Бузарнеску.

Также мы писали, что украинскую теннисистку пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи. Елена Плоскина не сможет больше играть в теннис профессионально, а также должна заплатить штраф в 20 тысяч долларов.

А на днях легендарный теннисист Роджер Федерер удивил трюком на тренировке:

Трюк Роджера Федерера Видео: Twitter

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