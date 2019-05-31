Сделать стартовой
26,87
29,92
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости тенниса

Дело в чашечке: Свитолина объяснила, почему заработала в Париже всего 143 тысячи евро

31 мая, 19:38

Первая ракетка Украины назвала причины своего поражения от испанки Мугурусы в третьем раунде Ролан Гаррос

Элина Свитолина
Элина Свитолина. Фото: AFP

Первая ракетка Украины Элина Свитолина назвала причины своего поражения от испанки Гарбинье Мугурусы в третьем круге Ролан Гаррос. Напомним, матч продлился 1 час и 29 минут. За это время Свитолина не выполнила ни единого эйса, уступив сопернице в двух партиях со счетом 3:6, 3:6. Таким образом призовые Элины за выступление на турнире в Париже составили 143 тысячи евро. По завершении поединка с Мугурусой украинская теннисистка призналась, что ее продолжает беспокоить травма.

"Сегодня мне почему-то очень не хватало концентрации. Иногда во время розыгрышей я принимала непонятные, неправильные игровые решения, – заявила Элина Свитолина. - Думаю, что могло что-то измениться, если бы я повела 4:2. Но моя соперница сыграла в тот момент пару раз очень здорово, где-то я не доработала. Но я не знаю, почему мне было так трудно сфокусироваться. Скорее всего, причина этого – недостаток игровой практики, я сыграла слишком мало матчей на грунте. У меня по-прежнему проблемы – травма колена. Я нахожусь в непонятной ситуации. У меня повреждены ткани вокруг коленной чашечки. В какой-то день травма может не беспокоить, а в другие нога может болеть. Нужен отдых. Но впереди – несколько обязательных турниров. Будем смотреть. Сделаем сканирование, не ухудшилась ли ситуация. И по его результатам – если будет необходимо, буду отдыхать и залечивать колено".

Как мы сообщали, роковым для Элины Свитолиной снова стал третий круг Гарроса. Год назад украинка выбыла на этой же стадии открытого чемпионата Франции, уступив румынке Михаэле Бузарнеску.

Также мы писали, что украинскую теннисистку пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи. Елена Плоскина не сможет больше играть в теннис профессионально, а также должна заплатить штраф в 20 тысяч долларов.

А на днях легендарный теннисист Роджер Федерер удивил трюком на тренировке:


Трюк Роджера Федерера Видео: Twitter

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег теннис, Элина Свитолина, Ролан Гаррос, Гарбинье Мугуруса

Вы сейчас просматриваете новость " Дело в чашечке: Свитолина объяснила, почему заработала в Париже всего 143 тысячи евро". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Сегодня|Спорт , tennisua.org

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Победный матч Леси Цуренко на Ролан Гаррос растянулся на два дня

Сегодня, 15:52

Украинка стала победительницей двухдневного матча против теннисистки из Сербии

Голуби атаковали теннисистку во время матча Ролан Гаррос

28 мая, 15:40

Мари Бузкова проиграла розыгрыш Бьянке Андрееску из-за птиц на корте

Кобры-каннибалы появились в пустыне Калахари

Жизнь среди мажоров: реальная история небогатой студентки МГИМО

Вот как выглядит новая девушка Луиза Адриану. Фото

Найден безопасный способ останавливать рост раковых клеток

Смартфон: Как отличить оригинальный от подделки

"Братья Кличко были кошмаром". Глава UFC об украинских боксерах

Вера Брежнева показала шикарную фигуру на подиуме в Париже (фото)

​Ядерные испытания оставили след на дне океана

Сюрприз: у Иванки Трамп оказалась другое имя

Рубрику «Девушка дня» украсит одна из самых ярких спортсменок РФ

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: результаты, расписание, таблицы

Вчера, 23:28

Наша "молодежка" четвертый раз приехала на мундиаль и в четвертый раз кряду вышла в плей-офф

Расписание, результаты и интриги последнего тура чемпионата Украины

Вчера, 21:54

Какие задачи решают команды украинской Премьер-лиги в последнем туре чемпионата

Онлайн финала Лиги Европы "Челси" – "Арсенал" – 4:1

29 мая, 23:29

Текстовая трансляция с видеоповторами голов и яркими фотографиями со стадиона в Баку

Знает, как сделать "Динамо" чемпионом: Рауль Рианчо готовится к встрече с Игорем Суркисом

28 мая, 21:21

Испанец отрицает переговоры о замене Хацкевича, но при этом намекает, что не испугается должности

Зеленский позволил россиянину выступать за сборную Украины

28 мая, 20:48

21-летний Александр Костиков дважды становился чемпионом УХЛ с "Донбассом"

Красота по наследству: совместный снимок Валерии и ее мамы

Перед ним вставали на колени даже зеки

СМИ назвали человека, с которым у Лорак были «серьезные чувства»
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь