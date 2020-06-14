Докарантинились! Лучший теннисист планеты проиграл скромному земляку, и его не пускают к соседям

Пока что профессиональные турниры ATP и WTA остановлены из-за коронавируса до середины июля. Однако в некоторых странах еще в мае начали проводить национальные соревнования без зрителей. Ведь спортсменам тяжело на карантине без матчей. Прошли такие соревнования и в Украине под Киевом. А первая ракетка планеты серб Новак Джокович организовал целую серию матчей – Adria Tour. Причем – со зрителями! А перед началом баталий звезды тенниса сыграли в футбол в Белграде.

Джоковичу удалось пригласить на турнир нескольких знаменитых коллег: болгарина Григора Димитрова, австрийца Доминика Тима, немца Александра Зверева. Однако отношение к звездам на корте оказалось далеко не почтительным. Сам Новак в своей группе Джоковича неожиданно проиграл соотечественнику Филипу Крайиновичу (№32 в мире) в трех партиях. Правда, в связи с отсутствием должной подготовки теннисисты играют сет до четырех выигранных геймов, а не до шести.

А в группе Тима также произошла сенсация: Димитров (№19) уступил в двух партиях сербу Николе Милоевичу, который в рейтинге АТР занимает место лишь в середине второй сотни – 1:4, 3:4.

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Джокович планировал провести матчи Adria Tour также в Боснии и Герцеговине, Хорватии и Черногории. Однако стало известно, что черногорские власти не разрешили играть в теннис 27-28 июня из-за непростой ситуацией с коронавирусом.

Смотрите, как Новак на карантине тренируется в домашних условиях

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