Дважды мама Бондаренко зачехлила ракетку в Китае после серьезного прорыва

Катерина Бондаренко / Фото: Facebook

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Украинская теннисистка Катерина Бондаренко не сумела выйти в полуфинал турнира WTA в Китае. В Шэньчжэне уже дважды мама за 1 час и 12 минут уступила чешке Кристине Плишковой со счетом – 4:6, 4:6. Ранее мы писали, что Бондаренко отыграла 4 сетбола и пробилась в 1/4 финала впервые с 2017-го.

Плишкова сильно начинала каждый из двух сетов. В первом она с двумя брейками повела 3:0 и Бондаренко сумела вернуть только одну свою подачу. В целом в этом матче Бондаренко проиграла три гейма на своей подаче – у Плишковой было 13 брейкпоинтов. А сама Катерина реализовала только один-единственный брейкпоинт за матч.

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В мировом рейтинге Катерина сейчас занимает аж 1168-е место, но такое падение связано с ее недавним декретом и рождением второго ребенка. Для 33-летней Катерины это будет первый четвертьфинал на турнирах WTA с 2017 года, когда она выиграла титул в Ташкенте. Хотя в 2018 году стала финалисткой на соревнованиях серии WTA 125k в американском Индиан-Уэллсе.

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