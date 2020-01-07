После второго декрета: Бондаренко отыграла 4 сетбола и пробилась в 1/4 финала впервые с 2017-го

Для Катерины победа над 38-й ракеткой мира Чжан Шуай стала самой высокорейтинговой с января 2018 года

Катерина Бондаренко/Фото shenzhenopentennis.com

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко продолжает успешно выступать на турнире WTA в Шэньчжэне. Во втором круге в Китае она выбила из борьбы восьмой номер посева китаянку Чжан Шуай – 7:6(8), 6:3. Ранее мы писали, что Бондаренко на характере обыграла японку Мисаки Дои на старте турнира в Шеньчжэне.

Матч продолжался чуть более полутора часов. При этом Бондаренко ухитрилась отыграть все восемь брейк-поинтов соперницы и четыре сетбола в первой партии, а сама реализовала свой единственный шанс на брейк во втором сете. Для Бондаренко победа над 38-й ракеткой мира Чжан Шуай стала самой высокорейтинговой с января 2018 года – два года назад на Открытом чемпионате Австралии Катерина обыграла Анастасию Павлюченкову, которая тогда занимала 18 место в WTA.

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В 1/4 финала наша теннисистка сыграет с чешкой Кристиной Плишкова (WTA, 66), которая выбила из борьбы Арину Соболенко (WTA, 11). В мировом рейтинге Катерина сейчас занимает ад 1168 место, но такое падение связано с ее недавним декретом и рождением второго ребенка. Для 33-летней Катерины это будет первый четвертьфинал на турнирах WTA с 2017 года, когда она выиграла титул в Ташкенте. Хотя в 2018 году стала финалисткой на соревнованиях серии WTA 125k в американском Индиан-Уэллс.

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