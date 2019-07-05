Две украинки покинули парный турнир Уимблдона, еще две продолжают борьбу
Результаты матчей представителей Украины на парном турнире "Большого Шлема" в Лондоне
В пятницу, 5 июля, турнир "Большого Шлема" Уимблдон покинули две украинские теннисистки, выступавшие в парном разряде. Леся Цуренко, выступающая в паре с белорусской Александрой Соснович, не смогла завершить матч второго раунда. Девушки встречались с чешской парой Крейчикова/Синякова, посеянной под вторым номером. При счете 4:1 в пользу соперниц в первой партии Цуренко и Соснович отказались от продолжения борьбы.
Также завершила свои выступления в Лондоне Катерина Козлова. Она выступала в паре с Ариной Родионовой из Австралии. В матче второго раунда украино-австралийский дуэт уступил канадско-китайской паре Дабровски/Сюй, посеянной под четвертыми номером – 2:6, 1:6.
Преодолеть второй раунд смогла Надежда Киченок, выступающая в дуэте с Абигайль Спирс из США.
В матче второго круга украинско-американская пара уверенно обыграли бельгийско-шведский дуэт Флипкенс/Ларссон, посеянный под 12 номером – 6:3, 6:3. Поединок длился 1 час 5 минут. Следующими соперницами Надежды и Абигайль станет американо-чешская пара Меличар/Пешке, посеянная под 7 номером.
А Людмила Киченок свой матч второго раунда проведет завтра. Украинка выступает в паре с американкой Ракель Атаво, а противостоять им будет немецкая пара Фридзам/Зигемунд.
Ране мы сообщали, что Элина Свитолина вышла в четвертый круг Уимблдона. В трех сетах украинская теннисистка обыграла Саккари из Греции. Она повторила личное достижение 2017 года.
Также сегодня Даяна Ястремская пробилась в четвертый раунд Уимблдона и установила новый возрастной рекорд. Следующей соперницей Ястремской станет Чжан Шуай из Китая.
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