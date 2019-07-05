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Ястремская пробилась в четвертый раунд Уимблдона и установила новый возрастной рекорд

5 июля, 17:08

Следующей соперницей Ястремской станет Чжан Шуай из Китая

Даяна Ястремская
Даяна Ястремская. Фото: AFP

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в четвертый круг турнира "Большого Шлема". В матче 1/16 финала 19-летняя украинка победила теннисистку из Швейцарии Викторию Голубич со счетом 7:5, 6:3. Ястремская стала самой юной украинкой, пробившейся в четвертый раунд супертурнира в Лондоне в одиночном разряде (19 лет, 1 месяц и 20 дней).

Следующей соперницей Ястремской станет Чжан Шуай из Китая. В октябре прошлого года украинка обыграла ее в полуфинале турнира в Гонконге 7:5 6:4.

Ране мы сообщали, что Элина Свитолина вышла в четвертый круг Уимблдона. В трех сетах украинская теннисистка обыграла Саккари из Греции. Она повторила личное достижение 2017 года.

Кстати, организаторы Уимблдона отменили обращение к теннисисткам "миссис" и "мисс". Они считают в современном мира эти обращения – не корректны. Ранее аналогичным образом поступили и на Ролан Гаррос. 

Ранее мы писали, что Элина Свитолина рассказала о продолжении романа с Монфисом: "У нас были взлеты и падения". Украинская теннисистка прокомментировала восстановление совместного аккаунта в Instagram.

Также мы сообщали, что в четверг на Уимблдоне-2019 грянула, пожалуй, главная пока что сенсация турнира. Американкая лаки-лузер Лорен Дэвис, ранее в двух сетах одолевшая украинку Катерину Козлову, во втором круге соревнований разделалась с действующей победительницей Уимблдона немкой Ангелик Кербер. Поединок продолжался 1 час 57 минут и завершился победой 25-летней американки со счетом 2:6, 6:2, 6:1. Эта победа выглядит еще более сенсационной, если учесть, что Лорен Дэвис играла с травмой – по ходу матча ей оказывали медпомощь. А когда американку обмотали бинтами, она стала похожей на "мумию".

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Тег теннис, Уимблдон, Даяна Ястремская

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Сегодня|Спорт

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