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Двойным ударом: Свитолина на турнире в Мексике выиграла и в паре, и в "одиночке"

4 марта, 07:05

Вадим Авдасев

Еще одна украинка, Катерина Бондаренко, также победила в матче первого круга

Две украинские теннисистки успешно начали выступление на турнире WTA в мексиканском Монтеррее. Как мы вчера сообщали, Свитолина выиграла парный матч в Мексике, составив дуэт с британкой Йоханной Контой.

После нескольких неудачных поединков в одиночном разряде наконец-то добыла победу наша прима Элина Свитолина. 25-летняя одесситка на харде довольно легко расправилась со своей ровесницей из Черногории Данкой Ковинич в двух сетах – 6:3, 6:2. Теперь в 1/8 финала седьмую ракетку мира ждет белоруска опытная белоруска Ольга Говорцов (№141 в мире).

А вот Катерине Бондаренко минувшей ночью пришлось показать свой боевой характер. Украинка проиграла первую партию испанке Саре Соррибес-Тормо (№79) – 4:6, но затем разозлилась и просто снесла соперницу с корта в двух следующих – 6:0, 6:2. Во втором круге Катя, которая из-за длительного отсутствия в связи с декретом занимает нынче лишь 237-е место в мире, встретится со шведкой Ребеккой Петерсон (№45). К слову, шведка в первом раунде выиграла у еще одной нашей спортсменки – Катерины Козловой, так что у Бондаренко будет шанс отомстить за соотечественницу.

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Мексика теннис Элина Свитолина WTA Катерина Бондаренко Монтеррей

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