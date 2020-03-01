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Один в двух лицах: Надаль оказался самым возрастным и самым молодым победителем одного турнира

1 марта, 11:12

Испанский теннисист выиграл соревнования АТР в мексиканском Акапулько

Великий и могучий Рафаэль Надаль завоевал 85-й титул в карьере! Минувшей ночью по киевскому времени испанский теннисист стал победителем турнира АТР в Мексике. Вчера мы сообщали, что Надаль высказался о коронавирусе и вышел в финал турнира в Акапулько.

Соперником Рафы по решающему матчу был молодой американец Тейлор Фриц. Однако второй номер мирового рейтинга не встретил серьезного сопротивления даже на хардовом покрытии – 6:3, 6:2. Для Надаля эта победа в Мексике стала третьей в карьере. Интересно, что 33-летний испанец стал самым возрастным теннисистом, побеждавшим в Акапулько. И при этом он остался самым молодым, который брал здесь приз, – в 2005 году в возрасте 18 лет.

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Вместе с трофеем Рафаэль получит чек на 373 тысячи долларов, а его соперник по финалу – на 187 тысяч. И если испанец был посеян под первым номером, то Тейлор вообще не попал в посев.

Смотрите, как Надаль побеждал, а Шарапова вылетала на Открытом чемпионате Австралии

Первый день Australian Open. Победа Надаля и поражение Шараповой Видео: Reuters

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Мексика теннис Рафаэль Надаль ATP акапулько

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