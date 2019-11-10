Джокович начинает борьбу на Итоговом турнире с легкой победы

Новак Джокович / Фото: Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович с победы стартовал на Итоговом турнире ATP в Лондоне с призовым фондом в 9 миллионов долларов. В первом матче группы Бьорна Борга Джокович за 1 час и 4 минуты одолел итальянца Маттео Берреттини – 6:2, 6:1.

Отметим, что в группе Бьорна Борга кроме Джоковича и Берреттини выступают также швейцарец Роджер Федерер и австриец Доминик Тим.

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Год назад победителем турнира АТР стал немец Александр Зверев, одолевший в финале Джоковича в двух партиях – 6:4, 6:3. В этом сезоне Зверев сыграет в группе Андре Агасси, где его оппонентами выступят испанец Рафаэль Надаль, россиянин Даниил Медведев, грек Стефанос Циципас.

К слову, Свитолина проиграла финал женского итогового турнира WTA. Зато в этом году Элина вошла в десятку наиболее оплачиваемых спортсменок мира.

Ранее мы писали, что Элина Свитолина стала самой популярной теннисисткой в Китае. Лучшая теннисистка Украины получила приз зрительских симпатий от одного из партнеров WTA. Компания провела голосование среди китайских болельщиков тенниса.

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