Украинка Свитолина стала самой популярной теннисисткой в Китае

Элина получила приз зрительских симпатий от одного из партнеров WTA

Свитолина с призом зрительских симпатий

Первая ракетка Украины Элина Свитолина получила приз зрительских симпатий от одного из партнеров Всемирной теннисной ассоциации (WTA). Награду WTA Star вручает транслятор матчей женского тенниса в Китае – платформа iQIYI. Компания провела голосование среди китайских болельщиков тенниса, победителем которого и стала украинка. Недавно мы писали, что Свитолина будет делать с 60 миллионами призовых.

Сама одесситка с 2017 года является послом бренда iQIYI. Однако компания опубликовала данные, не позволяющие сомневаться в честности результатов голосования. На днях 25-летняя одесситка наметила для себя новую цель, заявившись на турнир в Мексике, где ранее не выступала.

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Напомним, украинка дошла до финала Итогового чемпионата WTA, но уступила в финале австралийке Эшли Барти. Смотрите, как Элина разобралась в Китае с чешкой Каролиной Плишковой.

К слову, в рейтинге популярности украинских спортсменов в сети Instagram Свитолина занимает пятое место.

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