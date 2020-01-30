Фото дня! Лучшая теннисистка мира пришла на пресс-конференцию с 3-месячным младенцем на руках

Австралийка Эшли Барти быстро нашла себе утешение после поражения в полуфинале домашнего турнира

Эшли Барти с племянницей / Фото: Getty Images

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Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти после поражения от американки Софии Кенин со счетом 6:7 (6:8), 5:7 в полуфинале Australian Open нашла, чем удивить! На пресс-конференции Эшли отвечала на вопросы журналистов, держа на руках племянницу, которой исполнилось всего 12 недель.

"Вот в этом и заключается жизнь. Это потрясающе. Перспектива – это прекрасно. Жизнь прекрасна. Племянница сразу же вызвала у меня улыбку, когда я ушла с корта. Я обняла ее", – говорит Эшли Барти

Отметим, что малышка, которую знаменитая теннисистка взяла с собой на пресс-конференцию, не испугалась скопления народа. Племянница Эшли Барти внимательно изучала обстановку, не забыв пощупать микрофон. Вы только посмотрите на это чудо!

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Отметим, что в своем первом в карьере финале турнира "Большого шлема" обидчица Эшли Барти София Кенин сыграет с двукратной чемпионкой мэйджоров испанкой Гарбинье Мугурусой, которая победила румынку Симону Халеп со счетом 7:6 (10:8), 7:5.

Напомним, в 2019 году победительницей Открытого чемпионата Австралии стала японка Наоми Осака, в этот раз досрочно прекратившая борьбу за титул.

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