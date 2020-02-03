Джокович снова первая ракетка мира, Свитолина поднялась на четвертую строчку

По завершении Открытого чемпионата Австралии произошли изменения на лидирующих позициях в рейтинге лучших теннисистов и теннисисток. Победитель Australian Open Новак Джокович стал первой ракеткой мира, подвинув с пьедестала испанца Рафаэля Надаля. На одну строчку поднялся финалист турнира австриец Доминик Тим.
ТОП-10 рейтинга ATP:
1 (2). Новак Джокович (Сербия) – 9720 очков
2. (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 9395
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 7130
4 (5). Доминик Тим (Австрия) – 7045
5 (4). Даниил Медведев (Россия) – 5960
6 (6). Стефанос Циципаc (Греция) – 4745
7 (7). Александр Зверев (Германия) – 3885
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 2905
9 (10). Гаэль Монфис (Франция) – 2700
10 (11). Давид Гоффен (Бельгия) – 2555
В рейтинге WTA лидерство удержала австралийка Эшли Барти. На второе место поднялась румынка Симона Халеп, а украинка Элина Свитолина вернулась на четвертое место в мировой классификации. Финалистка Australian Open Гарбинье Мугуруса прыгнула сразу на 16 строчек и теперь занимает 16-е место в мире, а победительница женского турнира София Кенин поднялась на восемь строчек и стала седьмой.
ТОП-10 рейтинга WTA:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 8367 очков
2 (3). Симона Халеп (Румыния) – 6101
3. (2). Каролина Плишкова (Чехия) – 5290
4 (5). Элина Свитолина (Украина) – 4775
5 (7). Белинда Бенчич (Швейцария) – 4675
6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) – 4665
7 (15). София Кенин (США) – 4495
8 (10). Кики Бертенс (Нидерланды) – 3965
9 (9). Серена Уильямс (США) – 3915
10 (4). Наоми Осака (Япония) – 3626
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