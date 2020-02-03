Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,03
27,66

Джокович снова первая ракетка мира, Свитолина поднялась на четвертую строчку

3 февраля, 11:40

Корону женского тенниса удерживает Эшли Барти

Новак Джокович

Новак Джокович / Фото: Reuters

По завершении Открытого чемпионата Австралии произошли изменения на лидирующих позициях в рейтинге лучших теннисистов и теннисисток. Победитель Australian Open Новак Джокович стал первой ракеткой мира, подвинув с пьедестала испанца Рафаэля Надаля. На одну строчку поднялся финалист турнира австриец Доминик Тим.

ТОП-10 рейтинга ATP:

1 (2). Новак Джокович (Сербия) – 9720 очков

2. (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 9395

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 7130

4 (5). Доминик Тим (Австрия) – 7045

5 (4). Даниил Медведев (Россия) – 5960

6 (6). Стефанос Циципаc (Греция) – 4745

7 (7). Александр Зверев (Германия) – 3885

Реклама

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 2905

9 (10). Гаэль Монфис (Франция) – 2700

10 (11). Давид Гоффен (Бельгия) – 2555

В рейтинге WTA лидерство удержала австралийка Эшли Барти. На второе место поднялась румынка Симона Халеп, а украинка Элина Свитолина вернулась на четвертое место в мировой классификации. Финалистка Australian Open Гарбинье Мугуруса прыгнула сразу на 16 строчек и теперь занимает 16-е место в мире, а победительница женского турнира София Кенин поднялась на восемь строчек и стала седьмой.

ТОП-10 рейтинга WTA:

В тренде
"Ливерпуль" – "Саутгемптон": онлайн матча чемпионата Англии

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 8367 очков

2 (3). Симона Халеп (Румыния) – 6101

3. (2). Каролина Плишкова (Чехия) – 5290

Реклама

4 (5). Элина Свитолина (Украина) – 4775

5 (7). Белинда Бенчич (Швейцария) – 4675

6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) – 4665

7 (15). София Кенин (США) – 4495

8 (10). Кики Бертенс (Нидерланды) – 3965

9 (9). Серена Уильямс (США) – 3915

10 (4). Наоми Осака (Япония) – 3626

Смотрите также, на какой невероятный подвиг решилась женщина, чтобы Сергей Стаховский стал профессиональным теннисистом

Все подробности в спецтеме Australian Open 2020

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

теннис Элина Свитолина Новак Джокович рейтинг WTA рейтинг АТР

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Фото дня! Лучшая теннисистка мира пришла на пресс-конференцию с 3-месячным младенцем на руках
Фото дня! Лучшая теннисистка мира пришла на пресс-конференцию с 3-месячным младенцем на рукахТеннис
Драка на трибунах Australian Open: фанат в форме сборной России получил прямой правый в голову
Драка на трибунах Australian Open: фанат в форме сборной России получил прямой правый в головуТеннис
Главный матч Australian Open: где смотреть поединок Джокович – Тим
Главный матч Australian Open: где смотреть поединок Джокович – ТимТеннис
Свитолина на глазах у Монфиса была разгромлена экс-первой ракеткой мира
Свитолина на глазах у Монфиса была разгромлена экс-первой ракеткой мираТеннис
Самая молодая чемпионка Australian Open за последние 12 лет: американка дожала обидчицу Свитолиной
Самая молодая чемпионка Australian Open за последние 12 лет: американка дожала обидчицу СвитолинойТеннис
"Лучшие две недели в моей жизни!" – Американка Кенин о победе на Australian OpenТеннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...