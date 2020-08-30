Джокович выиграл свой первый турнир после карантина

В финале престижного турнира в Нью-Йорке сербский теннисист одержал волевую победу над канадцем Раоничем

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович стал победителем турнира серии "Мастерс 1000", который из-за угрозы распространения коронавируса был перенесен из Цинциннати в Нью-Йорк. В финальном матче соревнований Джокович нанес поражение канадцу Милошу Раоничу со счетом 1:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась ровно 2 часа. Ранее у женщин титул выиграла белоруска Азаренка.

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Джокович по ходу поединка, завершившегося его волевой победой, дважды подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. Раонич же подал 10 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал три брейка. Это – уже 11-я победа Джоковича над Раоничем в официальных матчах. Тогда как канадцу пока ни разу не удалось огорчить серба.

Отметим, что Джокович выиграл 80-й титул в карьере в одиночном разряде и третий – в сезоне-2020. Еще до пандемии он становился сильнейшим на Australian Open и на турнире в Дубае.

Этот, первый после карантина, выигрыш принес Джоковичу 285 000 долларов призовых. В свою очередь, Раонич заработал 185 015 долларов.

Добавим, что, в связи с пандемией, теннисные соревнования проходят при пустых трибунах. Однако на матч Раонича в 1/4 финала, нарушив карантин, проник "фанат" – это был енот, сразу же ставший звездой соцсетей.

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Смотрите, как Джокович тренировался во время карантина

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