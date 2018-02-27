Елена Остапенко с Майрисом Бриедисом провела боксерскую тренировку

Две звезды латвийского спорта, Елена Остапенко и Майрис Бриедис, провели совместную боксерскую тренировку.

Они давно дружат и в январе Остапенко на трибунах болела за Бриедиса во время его боя против Александра Усика.

"Сегодня у меня была первая в жизни боксерская тренировка. Было весело, я получила удовольствие. Я – большая фанатка Майриса, и желаю ему удачи в следующих боях", – заявила Остапенко.

Напомним, что Елена Остапенко в прошлом году стала победительницей Открытого чемпионата Франции по теннису. В финале Остапенко обыграла румынку Симону Халеп.

А в декабре Елена продемонстрировала свой танцевальный талант.

Остапенко выступила вне конкурса на международном фестивале по спортивным и бальным танцам Baltic Grand Prix в Риге.

В детстве Елена более пяти лет занималась танцам, но предпочла превратить эту страсть в хобби, а свою жизнь посвятила теннису.

А Майрис Бриедис был чемпионом мира по боксу по версии WBC в тяжелом весе. Однако в январе потерял свой титул, проиграв в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии Александру Усику.