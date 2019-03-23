Элина "потерялась": Свитолина с треском вылетела с турнира в Майами

Еще одна украинка, Леся Цуренко, снялась с соревнований из-за проблем с правой рукой

Элина Свитолина выбита китаянкой. Фото: AFP

Элина "потерялась": Свитолина с треском вылетела с турнира в Майами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/600/acc/5c9600accdeb1.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/600/acc/5c9600accdeb1.png 2019-03-23T11:48:00+02:00 Теннис Еще одна украинка, Леся Цуренко, снялась с соревнований из-за проблем с правой рукой

Две украинки завершили выступления на турнире WTA категории Premier Mandatory в Майами с призовым фондом 9 035 428 долларов. Леся Цуренко снялась с соревнований. А первая ракетка Украины Элина Свитолина в двух сетах проиграла 50-му номеру мирового рейтинга – китаянке Яфань Ван (2:6, 4:6).

Элина и Яфань провели на корте 1 час 22 минуты. За это время Свитолина выполнила 3 подачи навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-поинта из 2-х. Тогда как Яфань оформила 4 эйса при 1 двойной ошибке и взяла 5 геймов на подаче украинки.

Отметим, что Леся Цуренко не вышла на матч против 112-го номера мирового рейтинга из Японии Мисаки Дои из-за проблем с правой рукой.

По результатам турнира в Майами, украинки получат по 26 430 долларов призовых.

Свитолина не в духе. Фото AFP

Интересно, что перед матчем с китаянкой Элина Свитолина призналась, что "немного потерялась в Майами": "Столовая тут большая, нужно долго идти, поэтому ты сжигаешь калории еще до того, как их получишь".

Как сообщалось ранее, бойфренд Элины Свитолиной сменил косички на пышную шевелюру.

Также сообщалось, что лучшая теннисистка Украины открыла благотворительный фонд.

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