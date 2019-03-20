Лучшая теннисистка Украины Свитолина открыла благотворительный фонд

Фонд помогает создавать возможности за счет грантов, программ дополнительного образования, лагерей и специальных мероприятий

Элина Свитолина. Фото: AFP

Лучшая теннисистка Украины Свитолина открыла благотворительный фонд //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/25c/dca/5c925cdca3914.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/25c/dca/5c925cdca3914.jpg 2019-03-20T17:32:44+02:00 Теннис Фонд помогает создавать возможности за счет грантов, программ дополнительного образования, лагерей и специальных мероприятий

Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина рассказала о запуске благотворительного фонда. В Майами Свитолина провела первое мероприятие, в котором приняли участие ее молодой человек Гаэль Монфис и капитан сборной США в Кубке Дэвиса Марди Фиш. Также Свитолина показала, как расслабилась с Монфисом после травмы.

"С радостью объявляю об официальном начале работы Фонда Элины Свитолиной! Мне удалось достичь своей цели, и я надеюсь, что фонд поможет исполнить желания многих других! Присоединяйтесь!" – написала теннисистка в Twitter.

В качестве цели фонда на его официальном сайте обозначено: "При помощи тенниса вдохновлять детей, прививать ценности упорного труда и дисциплины, а также показать, как важно каждый день выкладываться на все 100 процентов. Фонд помогает создавать возможности за счет грантов, программ дополнительного образования, лагерей и специальных мероприятий".

Ранее мы описывали, как Свитолиной через 11 дней стать мировой ракеткой номер один. Элина может выиграть в Майами не только 1 350 000 долларов, но и звание лучшей теннисистки мира.

Как сообщалось ранее, девчонка из Канады не позволила Свитолиной заработать 655 тысяч долларов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Лучшая теннисистка Украины Свитолина открыла благотворительный фонд". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Спорт сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.