Лучшая теннисистка Украины Свитолина открыла благотворительный фонд
Фонд помогает создавать возможности за счет грантов, программ дополнительного образования, лагерей и специальных мероприятий
Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина рассказала о запуске благотворительного фонда. В Майами Свитолина провела первое мероприятие, в котором приняли участие ее молодой человек Гаэль Монфис и капитан сборной США в Кубке Дэвиса Марди Фиш. Также Свитолина показала, как расслабилась с Монфисом после травмы.
"С радостью объявляю об официальном начале работы Фонда Элины Свитолиной! Мне удалось достичь своей цели, и я надеюсь, что фонд поможет исполнить желания многих других! Присоединяйтесь!" – написала теннисистка в Twitter.
В качестве цели фонда на его официальном сайте обозначено: "При помощи тенниса вдохновлять детей, прививать ценности упорного труда и дисциплины, а также показать, как важно каждый день выкладываться на все 100 процентов. Фонд помогает создавать возможности за счет грантов, программ дополнительного образования, лагерей и специальных мероприятий".
Ранее мы описывали, как Свитолиной через 11 дней стать мировой ракеткой номер один. Элина может выиграть в Майами не только 1 350 000 долларов, но и звание лучшей теннисистки мира.
Как сообщалось ранее, девчонка из Канады не позволила Свитолиной заработать 655 тысяч долларов.
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