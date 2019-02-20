Элина Свитолина без проблем вышла в четвертьфинал престижного турнира в Дубае

В следующем раунде украинка встретится с 26-й ракеткой мира

Элина Свитолина. Фото: AFP

Элина Свитолина без проблем вышла в четвертьфинал престижного турнира в Дубае //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d8b/b73/5c6d8bb73e232.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d8b/b73/5c6d8bb73e232.jpg 2019-02-20T19:18:48+02:00 Теннис В следующем раунде украинка встретится с 26-й ракеткой мира

Первая ракетка Украины Элина Свитолина легко справилась с экс-лидером мировой классификации испанкой Гарбинье Мугурусой в 1/8 финала турнира Dubai Duty Free Tennis Championships в Дубае. Матч продлился 1 час и четыре минуты и завершился победой украинки – 6:1, 6:2.

В четвертьфинале Свитолина встретится с еще одной представительницей Испании Карлой Суарес Наварро, которая одолела француженку Кристину Младенович (7:5, 7:5).

Теннисистки встречались между собой семь раз. На данный момент на счету испанки четыре победы, три имеет в своем активе украинка.

Напомним, что сегодня ранее Леся Цуренко проиграла Симоне Халеп и не смогла выйти в четвертьфинал. Украинка потерпела второе поражение подряд от бывшей первой ракетки мира.

В начале января этого года стало известно, что лучшая теннисистка в истории Украины Элина Свитолина встречается с Гаэлем Монфисом. Теннисисты родтвердили свои романтические отношения и даже завели совместный Instagram под аббревиатурой G.E.M.S.Life, что можно расшифровать как жизнь Гаэля Элины Монфиса Свитолиной. Слоган профиля: "Мы не идеальны, мы совершаем ошибки, и мы сделаем еще больше ошибок. Но это нормально".

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