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Элина Свитолина без проблем вышла в четвертьфинал престижного турнира в Дубае

Сегодня, 19:18

В следующем раунде украинка встретится с 26-й ракеткой мира

Элина Свитолина
Элина Свитолина. Фото: AFP
Элина Свитолина без проблем вышла в четвертьфинал престижного турнира в Дубае //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d8b/b73/5c6d8bb73e232.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d8b/b73/5c6d8bb73e232.jpg Теннис В следующем раунде украинка встретится с 26-й ракеткой мира

Первая ракетка Украины Элина Свитолина легко справилась с экс-лидером мировой классификации испанкой Гарбинье Мугурусой в 1/8 финала турнира Dubai Duty Free Tennis Championships в Дубае. Матч продлился 1 час и четыре минуты и завершился победой украинки – 6:1, 6:2.

В четвертьфинале Свитолина встретится с еще одной представительницей Испании Карлой Суарес Наварро, которая одолела француженку Кристину Младенович (7:5, 7:5).

Теннисистки встречались между собой семь раз. На данный момент на счету испанки четыре победы, три имеет в своем активе украинка.

Напомним, что сегодня ранее Леся Цуренко проиграла Симоне Халеп и не смогла выйти в четвертьфинал. Украинка потерпела второе поражение подряд от бывшей первой ракетки мира.

В начале января этого года стало известно, что лучшая теннисистка в истории Украины Элина Свитолина встречается с  Гаэлем Монфисом. Теннисисты родтвердили свои романтические отношения и даже завели совместный Instagram под аббревиатурой G.E.M.S.Life, что можно расшифровать как жизнь Гаэля Элины Монфиса Свитолиной. Слоган профиля: "Мы не идеальны, мы совершаем ошибки, и мы сделаем еще больше ошибок. Но это нормально".

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Тег теннис, Элина Свитолина, Карла Суарес-Наварро, Гарбинье Мугуруса

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Сегодня|Спорт

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