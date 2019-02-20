Элина Свитолина без проблем вышла в четвертьфинал престижного турнира в Дубае
В следующем раунде украинка встретится с 26-й ракеткой мира
Первая ракетка Украины Элина Свитолина легко справилась с экс-лидером мировой классификации испанкой Гарбинье Мугурусой в 1/8 финала турнира Dubai Duty Free Tennis Championships в Дубае. Матч продлился 1 час и четыре минуты и завершился победой украинки – 6:1, 6:2.
В четвертьфинале Свитолина встретится с еще одной представительницей Испании Карлой Суарес Наварро, которая одолела француженку Кристину Младенович (7:5, 7:5).
Теннисистки встречались между собой семь раз. На данный момент на счету испанки четыре победы, три имеет в своем активе украинка.
Напомним, что сегодня ранее Леся Цуренко проиграла Симоне Халеп и не смогла выйти в четвертьфинал. Украинка потерпела второе поражение подряд от бывшей первой ракетки мира.
В начале января этого года стало известно, что лучшая теннисистка в истории Украины Элина Свитолина встречается с Гаэлем Монфисом. Теннисисты родтвердили свои романтические отношения и даже завели совместный Instagram под аббревиатурой G.E.M.S.Life, что можно расшифровать как жизнь Гаэля Элины Монфиса Свитолиной. Слоган профиля: "Мы не идеальны, мы совершаем ошибки, и мы сделаем еще больше ошибок. Но это нормально".
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