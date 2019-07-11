Элина Свитолина о жизни после Уимблдона: "Я буду работать над своими ногами"

Украинка рассказала, как будет готовиться к следующему турниру "Большого шлема"

Элина Свитолина покидает Уимблдон. Фото: AFP

Украинская теннисистка Элина Свитолина впервые в истории дошла до полуфинала турнира "Большого шлема". Сегодня Элина играла против экс-первой ракетки мира Симоны Халеп и уступила в двух сетах.

"Первые два гейма были действительно очень долгими, я не воспользовалась своими шансами. Этот момент огорчает. В начале матча ты хочешь сыграть хорошо, хочешь показать, что ты пришел сюда бороться. Я бы не сказала, что это был ключевой этап матча, но я не воспользовалась своими шансами, которые были у меня в этих двух геймах и в еще одном. Во втором сете при счете 3-3 мне стоило сыграть немного лучше. Возможно, я допустила слишком много невынужденных ошибок в том гейме. Это позволило ей выйти вперед и почувствовать уверенность. Мы обе умеем хорошо бегать, очевидно, что она много мячей возвращает на другую сторону. С ней нужно играть более терпеливо, чем с другими теннисистками. Может быть, мне надо было играть чуть более агрессивно.

Сейчас я несколько дней отдохну и затем вернусь к тренировкам. Я пока не вышла на свой максимум, если говорить о работе нижней части корпуса. Хорошо, что после каждого матча у меня был день отдыха, это помогало мне в моем восстановлении и в том, чтобы выполнять нужные упражнения. Это не идеальная ситуация, но у нас не было выбора. Нужно было укреплять ноги, на траве важно иметь стабильность. Поэтому пока мне немного не хватает в плане физической подготовки. Теперь у меня будет чуть больше времени. Я буду работать в тренажерном зале над своими ногами, чтобы сделать их взрывными, сделать их сильнее. Это один из тех моментов, на которых мне нужно сфокусироваться перед US Open", – рассказала Свитолина.

Ранее мы рассказывали, от какой шикарной груди отказалась Халеп ради теннисной карьеры. Минус 12 кг красоты: румынка Симона Халеп пожертвовала своей завораживающей "шестеркой", чтобы быть более мобильной на корте.

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