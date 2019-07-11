Сделать стартовой
25,7
28,84
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости тенниса

Конец сказки: Элина Свитолина не вышла в финал Уимблдона

11 июля, 16:35

Украинская теннисистка в двух сетах проиграла экс-первой ракетке мира

Свитолина остановилась в полуфинале
Свитолина остановилась в полуфинале. Фото: AFP

Установив одно достижение – первый выход в карьере в полуфинал "Большого шлема", Элина Свитолина не смогла сходу установить второе – пробиться в финал. Лучшая украинская теннисистка уступила в двух сетах экс-первой ракетке мира румынке Симоне Халеп – 1:6, 3:6. Для Халеп – это будет первый финал Уимблдона. 

Продолжительность матча составила 1 час 12 минут. Симона 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету Элины 1 эйс, ни одной двойной ошибки и 1 брейк.

Опрос: выберите самую красивую теннисистку Уимблдона

Напомним, что другую пару полуфиналисток Уимблдона составили американка Серена Уильмс и чешка Барбора Стрыцова.

Ранее мы рассказывали, от какой шикарной груди отказалась Халеп ради теннисной карьеры. Минус 12 кг красоты: румынка Симона Халеп пожертвовала своей завораживающей "шестеркой", чтобы быть более мобильной на корте.

Как мы писали ранее, Элина Свитолина сделала признание после феерического выхода в полуфинал Уимблдона. "Не думала, что это произойдет здесь", – заявила украинка, которая на английской траве прервала свою серию из четырех четвертьфинальных фиаско на "шлемах".


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег теннис, Элина Свитолина, Уимблдон, Большой шлем, Симона Халеп

Вы сейчас просматриваете новость " Конец сказки: Элина Свитолина не вышла в финал Уимблдона". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

В ОРДО озвучили порядок пересечения «границы ДНР» гражданами

Яценюк объяснил, что «убило» рейтинг Порошенко

Обновление человеческого организма: ритмы и циклы

Почему урчит в животе? Причины урчания в животе и их решение

Эксперт назвал дату и причины масштабного кризиса в России

Зеленский оставил на должностях двух чиновников времен Порошенко

5 фраз манипуляторов, которые сводят с ума

Фото. Тремулинас с ностальгией вспомнил свой переход в Динамо

Трагедия MH17: журналисты нашли видео с загадочным признанием

Между Тимошенко и Геращенко произошла словесная перепалка

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, вся сетка турнира вплоть до финала

Сегодня, 00:06

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Вчера, 21:27

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Вчера, 20:35

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

"Чот ты медленный стал": Усик напугал своих болельщиков первой тренировкой после травмы

9 июля, 17:12

По мнению подписчиков Александра, от его былой феноменальной скорости не осталось и следа

Онлайн видеотрансляция матча "Динамо" – "Олимпиакос"

8 июля, 18:00

Киевляне на сборах в Австрии проведут спарринг с вице-чемпионом Греции

Украина лишилась безвиза с двумя странами

Журналисты сообщили новые подробности гибели Тымчука

Почему урчит в животе? Причины урчания в животе и их решение
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь