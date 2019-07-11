Конец сказки: Элина Свитолина не вышла в финал Уимблдона

Украинская теннисистка в двух сетах проиграла экс-первой ракетке мира

Свитолина остановилась в полуфинале. Фото: AFP

Установив одно достижение – первый выход в карьере в полуфинал "Большого шлема", Элина Свитолина не смогла сходу установить второе – пробиться в финал. Лучшая украинская теннисистка уступила в двух сетах экс-первой ракетке мира румынке Симоне Халеп – 1:6, 3:6. Для Халеп – это будет первый финал Уимблдона.

Продолжительность матча составила 1 час 12 минут. Симона 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету Элины 1 эйс, ни одной двойной ошибки и 1 брейк.

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Напомним, что другую пару полуфиналисток Уимблдона составили американка Серена Уильмс и чешка Барбора Стрыцова.

Ранее мы рассказывали, от какой шикарной груди отказалась Халеп ради теннисной карьеры. Минус 12 кг красоты: румынка Симона Халеп пожертвовала своей завораживающей "шестеркой", чтобы быть более мобильной на корте.

Как мы писали ранее, Элина Свитолина сделала признание после феерического выхода в полуфинал Уимблдона. "Не думала, что это произойдет здесь", – заявила украинка, которая на английской траве прервала свою серию из четырех четвертьфинальных фиаско на "шлемах".

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