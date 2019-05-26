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Элина Свитолина обыграла экс-первую ракетку мира Уильямс на "Ролан Гаррос"

26 мая, 19:50

Наша теннисистка в двух сетах обыграла Венус и вышла на Козлову

Матч Свитолиной и Уильямс в Париже
Матч Свитолиной и Уильямс в Париже. Фото: AFP

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина всего за час и 15 минут прошла экс-первую ракетку мира Венус Уильямс в первом круге "Ролан Гаррос". Наша теннисистка в двух сетах уверенно обыграла американку – 6:3, 6:3.

Надо сказать, что семикратная победительница турниров "Большого шлема" Венус Уильямс не очень любит грунтовые турниры. Ее лучший результат в Париже датируется 2002 годом, когда Уильямс-старшая дошла до финала, где проиграла своей сестре Серене.

Теперь во втором круге Элина Свитолина встретится с украинкой Катериной Козловой, которая прошла американку Бернарду Пера.

Напомним, что Даяна Ястремская установила личный рекорд в мировом рейтинге. 19-летняя украинская теннисистка поднялась на 32-е место в рейтинге WTA. Даяна Ястремская выиграла второй турнир WTA в нынешнем году и третий в карьере! Наша спортсменка выиграла соревнования в Страсбурге.

Отметим, что Даяна Ястремская входит в наш рейтинг ТОП-50 украинских спортсменов по количеству подписчиков в социальной сети Instagram. Там у Даяны почти 40 тысяч "фанатов". Среди наших теннисисток по этому показателю Даяна третья – после Элины Свитолины (453 тысячи) и Марты Костюк (58 тысяч).


Даяна Ястремская

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Тег Элина Свитолина, Венус Уильямс, Большой шлем, Ролан Гаррос

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Сегодня|Спорт

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