Элина Свитолина пробилась в полуфинал крупного теннисного турнира

Украинская теннисистка взяла реванш у Элизе Мертенс и сыграет в полуфинале турнира в Монреале

Лучшая по рейтингу украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира WTA Premier 5 с призовым фондом более $2,8 миллиона Coupe Rogers в Монреале, Канада. В четвертьфинальном поединке Свитолина, посеянная под пятым номером, за 1 час 25 минут обыграла бельгийку Элизе Мертенс со счетом 7:5, 6:3. На счету украинки пять эйсов и пять двойных ошибок. В первом сете украинка уступала 0:4, но сумела отыграться и выиграть партию.

Свитолина взяла у Мертенс реванш за поражение в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. Это вторая победа Элины над бельгийкой в трех очных встречах.

































Элина Свитолина. Фото AFP

Элина Свитолина. Фото AFP

Элина Свитолина. Фото AFP

Элина Свитолина. Фото AFP

Элина Свитолина. Фото AFP

Элина Свитолина. Фото AFP

Элина Свитолина. Фото AFP

Элина Свитолина. Фото AFP

Элина Свитолина. Фото AFP

Элина Свитолина. Фото AFP

Элина Свитолина. Фото AFP

Элина Свитолина. Фото AFP

Элина Свитолина. Фото AFP

Элина Свитолина. Фото AFP

Элина Свитолина. Фото AFP

Элина Свитолина. Фото AFP

За выход в финал украинка поспорит с третьей ракеткой мира, чемпионкой US Open 2017 американкой Слоан Стивенс.

Напомним, что во время турнира в Канаде Элина Свитолина призвала обучить теннисисток оказанию первой медицинской помощи. Это случилось после того, как в матче с украинкой пострадала румынская теннисистка Михаэла Бузарнеску, которая неудачно упала и порвала связку на ноге.