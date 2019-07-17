Элина Свитолина с Монфисом посетили Киеве, поделившись совместным фото

Влюбленная пара провела время в столице Украины

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее парень Гаэль Монфис посетили Киев, о чем сообщили в своем совместном Instagram. Пара сфотографировалась на фоне Майдана, подписав фотографию "Pryvit from Kyiv".

16 Июл 2019 в 12:57 PDT INSTAGRAM (@g.e.m.s.life)

Элина Свитолина также посетила в Киеве "Школу успеха" в компании Владимира Кличко, а после этого пара прилетела в Одессу, где планирует побывать на Международном кинофестивале.

Напомним, что ранее лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина и ее парень Гаэль Монфис на время разорвали отношения. Украинская спортсменка удалила из своего аккаунта Instagram все совместные снимки с французским теннисистом. Тем не менее, в прошлом месяце украинская спортсменка вновь началась встречаться с Гаэлем Монфисом и восстановила удаленный аккаунт.

Также добавим, что Элина Свитолина установила уникальный рекорд для Украины, наша спортсменка пробилась в полуфинал теннисного турнира Уимбилдон. По итогам выступления на турнире украинская спортсменка поднялась на седьмое место рейтинга WTA и заработала 663 тысячи евро.

Как Элина Свитолина пробилась в полуфинал Уимбилдона:

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