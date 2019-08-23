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Элина Свитолина в откровенном декольте встретилась с Майком Тайсоном

23 августа, 16:53

Перед стартом турнира с призовым фондом в 57 миллионов долларов украинка развлеклась на вечеринке в Манхэттене

Свитолина, ее парень, Тайсон и его дочь

Свитолина, ее парень, Тайсон и его дочь / Фото: Instagram

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина перед стартом US Open вместе со своим парнем Гаэлем Монфисом посетила вечеринку в Нью-Йорке. В качестве фотоотчета об этом событии в Манхэттене пятая сеянная Открытого чемпионата США поделилась с фанатами в Instagram снимком с Майком Тайсоном и его дочерью Милан, которая занимается теннисом.

Правда, при этом подписчики Элины обратили внимание не столько на звездную компанию украинки, сколько на ее декольте. 

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Отметим, что дочке Майка Тайсона всего десять лет. В прошлом году Милан потренировалась с самим Новаком Джоковичем в Индиан-Уэллсе. "Лучший для меня момент в Индиан-Уэллсе - приглашение от Новака Джоковича на тренировку с ним. У меня отвисла челюсть от этого, но еще больше я удивилась, когда он сдержал обещание. Большое спасибо Джоковичу за то, что он нашел время в своем плотном графике и подарил мне лучший день в моей теннисной жизни. Я всегда буду помнить этот момент. У Новака золотое сердце", – написала тогда Милан в своем Instagram.

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Напомним, накануне Элина Свитолина узнала имя первой соперницы на US Open. На старте турнира Большого шлема первой ракетке Украины будет противостоять хозяйка корта Уитни Осигве. 

Отметим, что призовой фонд US Open-2019 составит рекордные 57 миллионов долларов. Проигравший на старте турнира пополнит свой банковский счет на 58 тысяч. Выход во второй этап принесет 100 тысяч долларов призовых.

Элина Свитолина на US Open. Фото – А.Ямаока

Также мы писали, что самую красивую теннисистку мира на 40 тысяч долларов облапошил "брат"-кокаинист Шломо. В Калифорнии задержали мошенника, который два месяца жил в отеле за счет знаменитой канадки Эжени Бушар.

Взлеты и падения звезды тенниса Новака Джоковича

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теннис Элина Свитолина Майк Тайсон

Источник: Сегодня|Спорт

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