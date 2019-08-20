Самую красивую теннисистку мира на 40 тысяч долларов облапошил "брат"-кокаинист Шломо

В Калифорнии задержали мошенника, который два месяца жил в отеле за счет знаменитой канадской теннисистки

Эжени Бушар / Фото: Getty Images

В Майами полицейские задержали молодого человека, который выдавал себя за брата самой красивой теннисистки современности – 25-летней канадки Эжени Бушар. Мошенник больше двух месяцев использовал личный счет спортсменки в одном из местных отелей, где обычно живет финалистка Уимблдона-2014.

Эжени Бушар. Фото – Instagram

Как сообщает Tennis.life, 24-летнего Соломона Шломо Азари обвиняют в мошенничестве, краже персональных данных и воровстве более 40 тыс. долларов с мая по июль 2019 года. В этот период он жил в отеле, питался в ресторане и посещал бар за счет Бушар.

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Эжени Бушар. Фото – Instagram

Во время ареста у злоумышленника был найден кокаин. При этом сотрудники отеля рассказали, что несколько раз видели Бушар и Азари вместе в баре.

Отметим, что на текущий момент Бушар занимает 114-е место в рейтинге WTA. За свою карьеру она заработала 6,4 миллиона долларов призовых.

Как мы писали ранее, в июле болельщик канадской теннисистки Эжени Бушар сделал себе татуировку с изображением лица спортсменки. "Это по-настоящему?", – удивилась тогда теннисистка. А затем решила лично перепроверить тату. Эжени встретилась со своим фанатом.

Также сообщалось, что Эжени Бушар попробовала себя в роли русалки. "Нашла на земле хвост русалки... Не знаю, что с ней случилось, но пришлось устроить фотосессию", – написала теннисистка, отдыхая на острове Некер в Атлантическом океане.

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