Элина Свитолина вошла в список самых высокооплачиваемых спортсменок: опубликован рейтинг

Известный журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок в 2020 году. В ТОП-10 рейтинга вошла украинская теннисистка Элина Свитолина. С годовым доходом в 6,4 миллиона долларов украинка заняла шестое место. В целом теннисистки заняли девять первых мест, последнее место в первой десятке досталось футболистке из США Алекс Морган.
Самой высокооплачиваемой спортсменкой года является Наоми Осака из Японии. 22-летняя победительница US Open (2018) и Australian Open (2019) заработала 37,4 миллиона долларов. При этом всего 3,4 млн из этой суммы составили призовые, остальное – доход он контрактов. Кстати, ранее мы писали, что 22-летняя японка установила рекорд женского спорта.
- 1. Наоми Осака (Япония, теннис) – 37,4 млн (3,4 млн – призовые, 34 млн – контракты);
- 2. Серена Уильямс (США, теннис) – 36 млн (4 млн – призовые, 32 млн – контракты);
- 3. Эшли Барти (Австрия, теннис) – 13,1 млн (10,1 млн – призовые, 3 млн – контракты);
- 4. Симона Халеп (Румыния, теннис) – 10,9 млн (6,9 млн – призовые, 4 млн – контракты);
- 5. Бьянка Андрееску (Канада, теннис) – 8,9 млн (4,9 млн – призовые, 4 млн – контракты);
- 6. Гарбинье Мугуруса (Испания, теннис) – 6,6 млн (2,1 млн – призовые, 4,5 млн – контракты);
- 7. Элина Свитолина (Украина, теннис) – 6,4 млн (5,4 млн – призовые, 1 млн – контракты);
- 8. София Кенин (США, теннис) – 5,8 млн (4,8 млн – призовые, 1 млн – контракты);
- 9. Анжелика Кербер (Германия, теннис) – 5,3 млн (1,3 млн – призовые, 4 млн – контракты);
- 10. Алекс Морган (США, футбол) – 4,6 млн (0,4 млн – призовые/зарплата, 4,2 млн – контракты).
Ранее Элина Свитолина рассказала, кто заманил ее на яхту, откуда она завалила Сеть эротическими фото. Лучшая теннисистка в истории Украины назвала путешествие по морю захватывающим опытом.
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