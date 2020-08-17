Українська
$ 27,35
32,31
  1. Новости спорта
  2. Новости тенниса

Элина Свитолина вошла в список самых высокооплачиваемых спортсменок: опубликован рейтинг

17 августа, 19:27

Александр Трикиша Александр Трикиша

Первое место занимает рекордсменка Наоми Осака

Известный журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок в 2020 году. В ТОП-10 рейтинга вошла украинская теннисистка Элина Свитолина. С годовым доходом в 6,4 миллиона долларов украинка заняла шестое место. В целом теннисистки заняли девять первых мест, последнее место в первой десятке досталось футболистке из США Алекс Морган.

Реклама

Самой высокооплачиваемой спортсменкой года является Наоми Осака из Японии. 22-летняя победительница US Open (2018) и Australian Open (2019) заработала 37,4 миллиона долларов. При этом всего 3,4 млн из этой суммы составили призовые, остальное – доход он контрактов. Кстати, ранее мы писали, что 22-летняя японка установила рекорд женского спорта.

  • 1. Наоми Осака (Япония, теннис) – 37,4 млн (3,4 млн – призовые, 34 млн – контракты);
  • 2. Серена Уильямс (США, теннис) – 36 млн (4 млн – призовые, 32 млн – контракты);
  • 3. Эшли Барти (Австрия, теннис) – 13,1 млн (10,1 млн – призовые, 3 млн – контракты);
  • 4. Симона Халеп (Румыния, теннис) – 10,9 млн (6,9 млн – призовые, 4 млн – контракты);
  • 5. Бьянка Андрееску (Канада, теннис) – 8,9 млн (4,9 млн – призовые, 4 млн – контракты);
  • 6. Гарбинье Мугуруса (Испания, теннис) – 6,6 млн (2,1 млн – призовые, 4,5 млн – контракты);
  • 7. Элина Свитолина (Украина, теннис) – 6,4 млн (5,4 млн – призовые, 1 млн – контракты);
  • 8. София Кенин (США, теннис) – 5,8 млн (4,8 млн – призовые, 1 млн – контракты);
  • 9. Анжелика Кербер (Германия, теннис) – 5,3 млн (1,3 млн – призовые, 4 млн – контракты);
  • 10. Алекс Морган (США, футбол) – 4,6 млн (0,4 млн – призовые/зарплата, 4,2 млн – контракты).

Ранее Элина Свитолина рассказала, кто заманил ее на яхту, откуда она завалила Сеть эротическими фото. Лучшая теннисистка в истории Украины назвала путешествие по морю захватывающим опытом.

В тренде
Две украинские команды допустили к еврокубку без квалификации: как объяснили такое решение

Смотрите, как Элина Свитолина превратила Гаэля Монфиса в мишень:

Элина Свитолина превратила Гаэля Монфиса в мишень

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

теннис женский футбол Элина Свитолина Наоми Осака рейтинг спортсменов Алекс Морган

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

О вредном влиянии соцсетей на организм: теннисистка Свитолина повредила шею под музыку из TikTok
О вредном влиянии соцсетей на организм: теннисистка Свитолина повредила шею под музыку из TikTokТеннис
Свитолина рассказала, кто заманил ее на яхту, откуда она завалила Сеть эротическими фото
Свитолина рассказала, кто заманил ее на яхту, откуда она завалила Сеть эротическими фотоТеннис
Украинский спорт потерял невероятную красотку: молодая теннисистка приняла польское гражданство
Украинский спорт потерял невероятную красотку: молодая теннисистка приняла польское гражданствоТеннис
Украинская теннисистка-красавица обидно упустила путевку в полуфинал на турнире в Италии
Украинская теннисистка-красавица обидно упустила путевку в полуфинал на турнире в ИталииТеннис
Паниковала и думала, что дочь задыхается: Серена Уильямс провела тяжелый матч и не могла сосредоточиться
Паниковала и думала, что дочь задыхается: Серена Уильямс провела тяжелый матч и не могла сосредоточитьсяТеннис
Украинская теннисистка сошла с дистанции на турнире в Праге, не выходя на корт
Украинская теннисистка сошла с дистанции на турнире в Праге, не выходя на кортТеннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять