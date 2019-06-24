Эшли Барти – вторая австралийка на вершине мирового рейтинга

23-летняя теннисистка стала первой ракеткой мира после победы в Бирмингеме

№1 в мире Эшли Барти. Фото: AFP

Сегодня 23-летняя австралийская теннисистка Эшли Барти стала первой ракеткой мира. Она является второй в истории представительницей Австралии, возглавившей рейтинг WTA (Женской теннисной ассоциации). 26 апреля 1976 года это удалось Ивонн Гулагонг-Коули.

Эшли – 27-я теннисистка, возглавившая рейтинг. С первой строчки она сместила японку Наоми Осаку, которая находилась на вершине 21 неделю. Барти стала первой ракеткой мира после победы на турнире в Бирмингеме.

"Моя мечта сбылась. Мы с командой проделали огромную работу. Я горжусь нашим достижением. Для меня честь находиться на позиции, которую раньше занимали легенды спорта, которых я уважаю и которыми восхищаюсь", – сказала Барти.

"Путь Эшли оказался просто невероятным – от попадания в топ-100 два года назад до титула чемпионки турнира "Большого шлема" и первой ракетки мира. Я уверен, что мы видим настоящую чемпионку, достижения которой только начались", – подчеркнул глава WTA Стив Саймон.

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