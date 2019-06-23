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Пример для Свитолиной: 23-летняя австралийка станет первой ракеткой мира, начав сезон 15-й

23 июня, 19:23

Эшли Барти завоевала шестой трофей в карьере и третий – в сезоне

Эшли Барти
Эшли Барти. Фото: AFP

Австралийская теннисистка Эшли Барти выиграла турнир WTA в Бирмингеме c призовым фондом в 1 006 263 долларов. В финальном поединке чемпионка Ролан Гаррос обыграла немку Юлию Гергес со счетом 6:3, 7:5. Теннисистки провели на корте полтора часа.

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За это время Барти выполнила 9 подач навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-поинта из 7. На счету Гергес 7 эйсов, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-поинт из 4.

Барти завоевала шестой титул в карьере и третий в нынешнем сезоне. Благодаря триумфу в Бирмингеме на следующей неделе она поднимется на первое место в рейтинге WTA. Кроме того, она будет первой австралийской №1 с 1976 года, когда Ивонн Гулагонг две недели была лидером.

Барти начала сезон-2019 на 15-й строчке рейтинга, но после мартовской победы в Майами дебютировала в топ-10, а после июньского титула на Ролан Гаррос – в топ-5.

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Тег теннис, рейтинг WTA, Эшли Барти

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Источники:

Спорт сегодня , Livesport.ru

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