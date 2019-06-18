Лучшая украинка на Гарросе Надежда Киченок: "Мы еще сыграем с сестрой на Олимпиаде. Можете ждать"

Наша полуфиналистка на Ролан Гаррос-2019 рассказала о случайном парт­­нере, сестре-близняшке и "Чернобыле"

Надежда Киченок. Фото: Федерация тенниса Украины

Единственная полуфиналистка Украины на Ролан Гаррос-2019 Надежда Киченок рассказала "Сегодня" о случайном парт­­нере в миксте, не дававшем играть смэшами, слабом иммунитете и о причинах временного разрыва с сестрой, а также о взрослении с Олей Савчук и "Чернобыле"

- Надя, какие у вас остались впечатления от Ролан Гаррос?

- Очень положительный тур­­нир. Было несколько ярких моментов: мы обыграли первых ракеток мира и действующих чемпионок (в 1-м круге Надя в паре с американкой Абигейл Спирс выбила чешек Крейчикову и Синякову. – Авт.), мой первый полуфинал на Большом шлеме (в миксте с пакистанцем Айсам-уль-Хаком Куреши. – Авт.). Сейчас немножко есть опустошенность: эмоционально изнурительный турнир. Было много шансов, чтобы попасть в финал, – к сожалению, не получилось. В парах рассчитывали дальше пройти, обыграть Флипкенс и Ларссон в 3-м круге, но они провели потрясающий матч, очень ровный, и зацепок у нас почти не было.

- Вы единственная из наших прошла так далеко на этом Гаррос. Как вам удалось? Повлияли изменения в подготовке или был удачный партнер?

- С партнером мы вообще случайно заявились. Меня Оля Савчук (экс-теннисистка и тренер Нади. – Авт.) записала, она с ним играла когда-то. Я даже его не знаю, у меня до сих пор нет его номера телефона! (Смеется.) Когда сетку сделали, мы остались первые в альтернативе: по рейтингу не попали. Потом снялась Крейчикова, и мы зашли в турнир. Не было давления, на микст ставок никогда нет. В принципе, это дополнительный заработок, и все, очков не дают.

Мы с Людой (сестра-близнец Нади, тоже парница. – Авт.) созрели к таким результатам. Все в нас верят и говорят, что можем. Я тоже считаю, что мы можем добиться высоких результатов в паре. Хотя, как показала одиночка, – а месяц назад я играла в Чарлстоне, куда случайно попала по парному рейтингу, – могу обыгрывать неплохих девочек (прошла россиянку Жук и американку Доулхайд, но оступилась на итальянке Тревизан – все три на то время были в топ-200 WTA. – Авт.). Не хватило физподготовки: нет привычки играть одиночку три дня подряд. У меня был один матч на 3,5 часа, еще и заболела.

- Вы сказали, что до финала в миксте не хватило совсем немного. Что именно помешало в том матче против Дабровски и Павича?

- Мой напарник, как мне сказали, – я не замечаю, как играет партнер, и концентрируюсь на себе, – первый и второй сет играл плохо, а тай-брейк – хорошо. А я на тай-брейке начала думать про финал и отыграла не так здорово. Мне сказали, что первый сет я выиграла, во втором мы оба были на спаде и в третьем старались выложиться на полную, но было много сомнений в голове, и я играла инстинктивно.

- Вы в Париже переболели, говорили, что падал иммунитет. Это типичная для вас ситуация?

- Знаете, в этом году я уже третий раз болею, когда у меня какие-то ответственные турниры. Это уже не случайность. До сих пор вот выздоравливаю. Нужно что-то с этим делать, иммунитет укреплять. Это не годится.

- Как у вас сейчас построен тренировочный процесс? Сначала Оля Савчук работала и с вами, и с вашей сестрой, а сейчас больше сконцентрировалась на вас?

- Да, сейчас Оля в основном со мной. А Люда больше с Джоном (Фаррингтоном. – Авт.) работает. Оля сама предложила попробовать, потому что видит, что Люде даже лучше без тренера. От Оли она ждала, что та сделает какое-то чудо. Но не бывает такого – ты должен сам быть ответственным. Когда она сама играет или тренируется, то мобилизируется, нет капризов, более осознанный процесс выходит. Но они прекрасно общаются. А мы все равно все время вместе на турнирах. Оля даже сидела на их матче первого круга, болела. И если Люда что-то спросит, она всегда поможет.

- Что вам дало сотрудничество с Джоном Фаррингтоном?

- Знакомые говорят, что мы добавили в игре с лета, и мне тоже так кажется. В других аспектах тоже делаем небольшой прогресс. Пока что все нравится.

- До того, как Люда вернулась на "шлем" после травмы, вы успели сыграть вместе пять турниров, но затем она играла с Аленой Остапенко. Мы еще увидим ваш сестринский дуэт?

- Нам даже хочется вместе играть. Просто бывают такие периоды... Очень у нас ровный эмоциональный фон игры. Мы одинаково играем, и нам чего-то не хватает все время. Айсам и Аби заряжают меня, они эмоциональные люди. А мы с Людой – не очень. Мы сестры. Когда играем, то проводим вместе 24 часа в сутки. Это очень непросто. Мы делим комнату, вместе тренируемся, вместе завтракаем, обедаем и ужинаем. Иногда нам нужна пауза. Играть вместе – удобно. Но чтобы выйти из зоны комфорта, нужно иногда играть с другими. Я думаю, мы еще обязательно сыграем вместе на Олимпиаде. Поэтому можете ждать (смеется).

- Никогда не бывает ревности к другим партнершам сестры?

- Вообще нет. Вы имеете ввиду Алену Остапенко? Она интересная личность. Даже не знаю, посоветую ли я своей подруге играть с Аленой или нет. К Люде она хорошо относится, но остальным, конечно, доставалось. Я никогда не смотрю на то, с кем Люда играет. Но всегда за нее болею. Как сестра, я хочу, чтобы она хорошо играла и выигрывала. Поэтому желаю ей только лучших партнеров и партнерш.

- Вы уже давно знакомы с Ольгой как с коллегой и подругой. А что почерпнули у нее как у тренера?

- С Олей я стала взрослее, более осознанно подхожу к процессу. Я перестала на кого-то рассчитывать. Она учит, что все исходит изнутри. И это помогает.

- Ольга рассказывала, что с вами можно и маски для лица поделать, и на шопинг сходить. Продолжаете дружеские традиции?

- Мы часто живем теперь в одном номере, и у нас такие девчачие штучки присутствуют (смеется).

- Говорят, вы хорошо разбираетесь в чае, можете заварить на разные случаи. Какой ваш любимый?

- (Смеется.) Есть один бренд американский – Yogi Tea. Мне кажется, его даже у нас можно купить в каких-то магазинах импортной продукции. У них разный ассортимент, травяные чаи, аюрведические. Для живота, от стресса, для хорошего сна. У меня разные пакетики были. Но сейчас я больше кофе пью. Ну, по утрам я всегда кофе пила, а вечер люблю провести за ­чашкой чая.

- Как в Париже отвлекались?

- Ой, знаете, никак. В первый день буквально на 20 минут зашли на Елисейские поля. И в последний после матча заехали купить подарки себе и родственникам. А так каждый день с утра до вечера на кортах, восстановительные процедуры. И не хотелось как-то. Это забирет энергию.

- Ваша сестра на сериал "Чернобыль" отвлекалась и не могла потом заснуть полночи.

- Я тоже смотрела. Но я прекрасно могу уснуть. Она немножко мнительная – ей нельзя такое делать (смеется).

- Какие наметили цели на этот сезон?

- До конца года войти в двадцатку. На Больших шлемах ставлю себе задачу – четвертьфинал. Если микст, то полуфинал. Все, что раньше, не интересно даже.

Имя: Надежда Киченок

Ро­дилась: 20.07.1992 в Днепре

Карьера: титул WTA Elite Trophy с Л. Киченок, 1/2 РГ-2019 в миксте

"Обычно мне говорят: "Играй в свою игру". А подстраиваться под партнера... – задумалась Надя после вопроса о дуэте с Куреши. – В миксте мальчики стараются перекрыть весь корт. Айсам постоянно вместо меня играл смэшами, которые я могла забить легко. Один раз ему так по пальцу попала, что подумала: может, поймет, что не надо лезть мне под ракетку (смеется). Они считают, что девочки не все удары могут сделать настолько сильно. Но потом он понял, что я умею играть, и давал больше работать сзади, не перебегал, когда не стоит. И мы нашли общий язык. Но не подстраивались друг под друга особо. Я точно под него не подстраивалась". А про Спирс отметила: "С ней комфортно. Мне нравится Аби. Она положительная, добрая. У нее большой опыт. И горят глаза, когда она играет. Она очень любит теннис".

Как мы писали ранее, Элина Свитолина после расставания с бойфрендом вылетела в первом раунде турнира в Бирмингеме. Седьмая ракетка мира украинка уступила Маргарите Гаспарян, занимающей 62-е место в рейтинге.

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Новак Джокович на Ролан Гаррос Видео: Twitter

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