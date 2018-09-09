Это сексизм: Серена Уильямс со скандалом проиграла финал US Open 20-летней японке
Осака стала первой японкой, выигравшей турнир "Большого Шлема"
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Американская теннисистка Серена Уильямс не смогла победить на последнем в сезоне турнире "Большого Шлема" US Open c призовым фондом в 53 000 000 долларов. В финале турнира американка проиграла 20-летней сопернице из Японии Наоми Осаке – 2:6, 4:6. Поединок продлился 1 час 19 минут и ознаменовался скандалом, который устроила бывшая первая ракетка мира.
По ходу матча Уильямс часто спорила с судьей, который вынес ей первое предупреждение за подсказку с трибуны со стороны ее тренера, а затем еще одно – за сломанную ракетку, что автоматически превратилось в штрафное очко. Шестой гейм американка начинала со счетом 0:15.
В дальнейшем Уильямс назвала рефери вором и пригрозила, что он больше никогда не будет судить матчи с ее участием. Ну и напоследок Серена обвинила судью в сексизме, за что лишилась еще одного гейма.
"Я видела, как мужчины обзывают других судей. Я борюсь за женские права и за равенство. То, что судья отнял у меня гейм после того, как я назвала его вором похоже на сексизм. Он никогда не отнимал гейм у мужчины за то, что они говорили "вор". Меня это просто поражает. Я продолжу бороться за женщин и за равенство", – заявила после матча Уильямс.
Осака стала первой японкой, победившей на турнире "Большого Шлема". Примечательно, что это был только третий финал в карьере молодой теннисистки. Она стала самой молодой чемпионкой US Open после 19-летней Марии Шараповой в 2006 году. Ранее в этом году 20-летняя японка выиграла престижный турнир в Индиан-Уэллсе.
Ранее мы писали, что Рафаэль Надаль из-за травмы отказался продолжать полуфинальный матч на US Open. За победу на турнире "Большого Шлема" поборются дель Потро и Джокович.
А перед этим Майк Брайан выиграл парный US Open и установил рекорд турниров "Большого Шлема". В финале турнира Брайан и Сок победили дуэт из Польши и Бразилии.
Вы сейчас просматриваете новость "Это сексизм: Серена Уильямс со скандалом проиграла финал US Open 20-летней японке". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"