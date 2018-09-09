Это сексизм: Серена Уильямс со скандалом проиграла финал US Open 20-летней японке

Американская теннисистка Серена Уильямс не смогла победить на последнем в сезоне турнире "Большого Шлема" US Open c призовым фондом в 53 000 000 долларов. В финале турнира американка проиграла 20-летней сопернице из Японии Наоми Осаке – 2:6, 4:6. Поединок продлился 1 час 19 минут и ознаменовался скандалом, который устроила бывшая первая ракетка мира.

По ходу матча Уильямс часто спорила с судьей, который вынес ей первое предупреждение за подсказку с трибуны со стороны ее тренера, а затем еще одно – за сломанную ракетку, что автоматически превратилось в штрафное очко. Шестой гейм американка начинала со счетом 0:15.

В дальнейшем Уильямс назвала рефери вором и пригрозила, что он больше никогда не будет судить матчи с ее участием. Ну и напоследок Серена обвинила судью в сексизме, за что лишилась еще одного гейма.

"Я видела, как мужчины обзывают других судей. Я борюсь за женские права и за равенство. То, что судья отнял у меня гейм после того, как я назвала его вором похоже на сексизм. Он никогда не отнимал гейм у мужчины за то, что они говорили "вор". Меня это просто поражает. Я продолжу бороться за женщин и за равенство", – заявила после матча Уильямс.

Осака стала первой японкой, победившей на турнире "Большого Шлема". Примечательно, что это был только третий финал в карьере молодой теннисистки. Она стала самой молодой чемпионкой US Open после 19-летней Марии Шараповой в 2006 году. Ранее в этом году 20-летняя японка выиграла престижный турнир в Индиан-Уэллсе.

Ранее мы писали, что Рафаэль Надаль из-за травмы отказался продолжать полуфинальный матч на US Open. За победу на турнире "Большого Шлема" поборются дель Потро и Джокович.

А перед этим Майк Брайан выиграл парный US Open и установил рекорд турниров "Большого Шлема". В финале турнира Брайан и Сок победили дуэт из Польши и Бразилии.