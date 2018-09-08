Надаль из-за травмы отказался продолжать полуфинальный матч на US Open

За победу на турнире "Большого Шлема" поборются дель Потро и Джокович

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль не смог доиграть полуфинал US Open против Хуана Мартина дель Потро. При счете 6:7, 2:6 Надаль снялся из-за травмы правого колена.

В этом сезоне испанец не смог доиграть оба турнира "Большого шлема" на харде. На Australian Open он снялся с пятого сета четвертьфинала против Марина Чилича, после чего не играл до грунта из-за травмы бедра.

Вторым финалистом стал серб Новак Джокович. Экс-первая ракетка мира за 2 часа 22 минуты обыграл японца Кэя Нисикори – 6:3, 6:4, 6:2.

Вчера Майк Брайан выиграл парный US Open и установил рекорд турниров "Большого Шлема". В финале турнира Брайан и Сок победили дуэт из Польши и Бразилии.

Ранее мы писали, что украинская теннисистка Элина Свитолина рассталась со своим тренером после US Open. Они начали сотрудничество в конце декабря 2016 года. Тогда украинка по окончании сезона рассталась с британским наставником Иеном Хьюзом, а в ее команду также вошел спарринг-партнер Эндрю Беттлс.

На своем последнем турнире, Открытом чемпионате США, Свитолина дошла до 1/8 финала, где проиграла Анастасии Севастовой из Латвии.