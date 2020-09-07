"Это сумасшествие! Как историю изменил сантиметр": реакция на скандал с Джоковичем на US Open

Громкий скандал разразился на Открытом чемпионате США. В матче 4-го круга между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и испанцем Пабло Карреньо-Бустой при счете 5:6 в первой партии 17-кратный победитель турниров Большого шлема на эмоциях отбросил назад мяч и попал в линейного судью. За удар судьи мячом Джокович получил дисквалификацию и покинул US Open.

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Сейчас этот эпизод не обговаривает только ленивый. А мы собрали для вас самые яркие комментарии людей из мира тенниса.

"То, что Джоковича дисквалифицировали, это невероятно. Это было верное решение согласно правилам, и неважно, было действие Новака намеренным или нет. Новаку следовало остаться на пресс-конференции и извиниться. Мы должны нести ответственность за свои действия, какой бы сложной ни была ситуация", — написал в Twitter бывшая 4-я ракетка мира британец Грег Руседски.

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Бывший тренер швейцарца Роджера Федерера Пол Аннакон в ситуации с Джоковичем обвинил также организаторов Открытого чемпионата США.

"Очень неприятная ситуация. US Open, имейте в виду: если бы система HawkEye Live использовалась на арене Артура Эша, как на других кортах, ничего бы не случилось. Если, если, если… Очень печальная ситуация. Давайте надеяться, что с лайнсвумен все в порядке", — написал Аннакон в Twitter.

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Джокович попал мячом в судью в Нью-Йорке / Фото: Reuters

Знаменитая американская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Билли Джин Кинг также поддержала наказание Джоко: "В первую очередь я надеюсь, что с судьей на линии все в порядке. Правило есть правило. Это неприятный момент для всех участников, но в данной ситуации дисквалификация была верным решением".

Новак Джокович / Фото: Reuters

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Канадский теннисист Денис Шаповалов ранее также оказывался в аналогичной ситуации. Во время матча Кубка Дэвиса с британцем Кайлом Эдмундом Денис от злости выбил мяч и попал в глаз арбитру на вышке. В итоге Шаповалов был дисквалифицирован.

"Это очень неудачный момент для всех. Я был в такой ситуации и понимаю, что сейчас чувствует Новак. Конечно, у него не было намерения попасть в лайнсвумен. К счастью, с ней все в порядке. Все могло закончиться очень, очень плохо. Надеюсь, Новак отойдет от случившегося и будет двигаться дальше. Конечно, ему нужно расти и извлечь урок. Но это было просто невероятное невезение. Мяч мог полететь куда угодно", — цитирует Шаповалова сайт US Open.

Новак Джокович спорит с судьей / Фото: Reuters

"А теперь давайте поговорим о том, что ситуация, когда игроки в гневе (или раздражении) выбивают мяч на трибуны — это всегда опасно. Они всегда должны получать предупреждения", — написала в Twitter известная американская теннисистка Чанда Рубин.

6-кратный победитель турниров Большого шлема в парном разряде австралиец Тодд Вудбридж предположил, что инцидент с Джоковичем может иметь огромные последствия: "Это сумасшествие. Было ли решение правильным? Абсолютно. У судей не было выбора. Они отправили его паковать вещи. В прошлом уже бывали похожие инциденты с Макинроем, Налбандяном и Хенманом. По правилам, если ты попадаешь в кого-то на корте — намеренно или нет, — это дисквалификация".

Реклама Новак Джокович поздравил Пабло Карреньо-Бусту / Фото: Reuters

"Это изменит ход истории тенниса. Новак был на пути к очередному титулу на турнире Большого шлема. Он точно был лучшим игроком на этом турнире. Он пытался сократить отставание по титулам от Надаля и Федерера. Это был бы легкий титул для него. Джокович был в отличной форме. Но после инцидента он даже не появился на пресс-конференции. Мне кажется, этот эпизод изменит теннис и внесет изменения в споры о величайшем игроки всех времен", — цитирует Вудбриджа Nine.com.au.

Двукратный финалист "Ролан Гаррос", бывшая вторая ракетка мира Алекс Корретха также отреагировал на дисквалификацию серба Новака Джоковича. Спортсмен считает, что это будет хороший урок в том числе для начинающих теннисистов.

"Просто потрясающе, как один сантиметр может изменить не только один матч, но и все будущее спорта, а также историю тенниса. После проигрыша нескольких важных очков Новак потерял концентрацию. До этого он выбил один мяч на трибуны, это было опасно, если бы кто-то там сидел. Джокович не контролировал свои эмоции. После проигранного гейма на своей подаче он не смог сдержаться. К сожалению, он попал в линейного судью. По правилам его следовало дисквалифицировать. У них не было выбора, жаль", – цитирует Корретху Eurosport.

В четвертьфинале US Open Карреньо-Буста сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым.

Смотрите полный сюжет об инциденте во время матча Джокович – Карреньо-Буста

Во время матча US Open с Пабло Карреньо-Бустой Новак Джокович попал мячом в судью и был дисквалифицирован Видео: Reuters

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