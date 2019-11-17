Фантастика: Итоговый теннисный чемпионат АТР впервые выиграл волевой грек

Циципас победил в Лондоне! / Фото: ATP

В воскресенье вечером в Лондоне Итоговым чемпионатом финишировал сезон у теннисистов-профессионалов. И завершился он довольно неожиданно: ни Федерер, ни Надаль, ни Джокович до победы не добрались. А покорилась вершина 21-летнему греку Стефаносу Циципасу, посеянному под шестым номером. Вчера мы писали, что Циципас отправил домой Федерера, огорчив миллионы его фанатов.

Битва с австрийцем Домиником Тимом продолжалась 2 часа 35 минут. Стефанос проиграл первый сет на тай-брейке – 6:7 (6:8), но затем легко вынес соперника во втором – 6:2. В третьей партии также все решилось на тай-брейке, и тут уже Циципас превзошел Тима – 7:6 (7:4). Эмоций молодой грек не сдерживал!

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По выигранным очкам за матч преимущество грека оказалось заметным – 110 против 93. Кроме сладости великой победы, Циципас получит и чек на 2,6 миллиона долларов.

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Напомним, в 2018 году турнир выиграл Доминик Тим. Теперь же он дошел до финала и заработал 1,3 млн долларов.

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