Федерер обыграл Надаля: это был 40-й матч легендарных теннисистов

Роджер Федерер в четырех сетах победил Рафаэля Надаля в полуфинале Уимблдона, в финале он сразится с Новаком Джоковичем

Роджер Федерер - второй финалист Уимблдона. Фото: AFP

Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал финалистом Уимблдонского турнира. который проходит в пригороде Лондона. Федерер, получивший второй номер посева, в пятницу обыграл третью ракетку турнира испанца Рафаэля Надаля со счетом – 7:6, 1:6, 6:3, 6:4. Матч продолжался чуть более трех часов.

Новак Джокович – первый финалист Уимблдона

Уже легендарные теннисисты Федерер и Надаль проводили 40-й очный поединок. На счету швейцарца 16 побед, у испанца – 24. В предыдущий раз они встречались в полуфинале Ролан Гаррос 2019 года, тогда победу одержал Надаль в трех сетах.

Федерер является рекордсменом по количеству побед в одиночном разряде на Уимблдоне – на счету швейцарца восемь выигранных финалов.

Ранее мы писали, что Рафаэль Надаль первым попал на Итоговый чемпионат АТР. Испанский теннисист 15-й раз сыграет на турнире, где еще ни разу не побеждал.

Трюк Роджера Федерера Видео: Twitter

В решающем матче 37-летний Федерер встретится с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, который ранее победил Роберто Баутисту-Агута – 3:1.

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