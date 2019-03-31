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Федерер за 62 минуты выиграл почти полтора миллиона долларов и свой 101-й титул

Сегодня, 22:21

В финале турнира в Майами великий швейцарец не оставил никаких шансов великому американцу

Федерер со своим 101-м трофеем
Федерер со своим 101-м трофеем. Фото: AFP
Федерер за 62 минуты выиграл почти полтора миллиона долларов и свой 101-й титул //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/112/420/5ca112420f86b.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/112/420/5ca112420f86b.png Теннис В финале турнира в Майами великий швейцарец не оставил никаких шансов великому американцу

Роджер Федерер выиграл Masters в Майами, за часик разобравшись в финале с хозяином корта и прошлогодним победителем турнира – американцем Джоном Изнером.

Пятая ракетка мира Роджер Федерер не оставил Джону Изнеру никаких шансов – 6:1, 6:4. Матч продолжался 1 час и 2 минуты. За это время Федерер выполнил 6 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку, а также выиграл 4 гейма на приеме. Тогда как Изнер сделал 9 эйсов, 2 раза ошибся при вводе мяча в игру и не заработал ни единого брейк-поинта.

Правда, в оправдание американцу стоит отметить, что Изнер доигрывал матч с травмой ноги.

Отметим, что Джон является одним из самых высоких игроков в истории тенниса. Его рост - 208 см.

Выиграв турнир в Майами, Роджер Федерер пополнил свой счет на 1 354 010 долларов. При этом швейцарец завоевал уже 101-й титул в карьере!

Как сообщалось ранее, лучший теннисист Украины станет многодетным отцом: появилось фото беременной жены Сергея Стаховского.

Также сообщалось, что украинских теннисисток косят травмы: вторая ракетка страны снялась с престижного турнира в США.

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Тег теннис, Роджер Федерер, Джон Изнер

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Сегодня|Спорт

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