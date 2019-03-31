Федерер за 62 минуты выиграл почти полтора миллиона долларов и свой 101-й титул
В финале турнира в Майами великий швейцарец не оставил никаких шансов великому американцу
Роджер Федерер выиграл Masters в Майами, за часик разобравшись в финале с хозяином корта и прошлогодним победителем турнира – американцем Джоном Изнером.
Пятая ракетка мира Роджер Федерер не оставил Джону Изнеру никаких шансов – 6:1, 6:4. Матч продолжался 1 час и 2 минуты. За это время Федерер выполнил 6 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку, а также выиграл 4 гейма на приеме. Тогда как Изнер сделал 9 эйсов, 2 раза ошибся при вводе мяча в игру и не заработал ни единого брейк-поинта.
Правда, в оправдание американцу стоит отметить, что Изнер доигрывал матч с травмой ноги.
Отметим, что Джон является одним из самых высоких игроков в истории тенниса. Его рост - 208 см.
Выиграв турнир в Майами, Роджер Федерер пополнил свой счет на 1 354 010 долларов. При этом швейцарец завоевал уже 101-й титул в карьере!
Как сообщалось ранее, лучший теннисист Украины станет многодетным отцом: появилось фото беременной жены Сергея Стаховского.
Также сообщалось, что украинских теннисисток косят травмы: вторая ракетка страны снялась с престижного турнира в США.
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