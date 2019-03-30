Лучший теннисист Украины станет многодетным отцом: фото беременной жены Стаховского

У первой ракетки Украины уже подрастают сын Никифор и дочка Таисия

Стаховский со своей женой Анфисой. Фото: Instagram

Лучший теннисист Украины станет многодетным отцом: фото беременной жены Стаховского //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/f22/2e7/5c9f222e7da44.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/f22/2e7/5c9f222e7da44.png 2019-03-30T10:20:00+02:00 Теннис У первой ракетки Украины уже подрастают сын Никифор и дочка Таисия

Беби-бум в мире спорта продолжается. На сей раз новости о прибавлении в семействе прилетели из лагеря лучшего украинского теннисиста Сергея Стаховского, которого уже в третий раз готовится осчастливить его очаровательная супруга Анфиса.

Судя по последним фотографиям Анфисы в ее Instagram, вскоре Стаховский станет многодетным папой. На неделе моды в Будапеште его супруга позировала фотографам с заметно округлившимся животиком.

Отметим, что в семье первой ракетки Украины Сергея Стаховского уже подрастают двое деток – пятилетняя дочка Таисия и трехлетний сын Никифор.

Как сообщалось ранее, в 40 лет готовится стать мамой олимпийская чемпионка-1996 Лилия Подкопаева, у которой уже есть двое детей от предыдущего брака. Отец будущего ребенка, Игорь Дубинский, уже больше 25 лет живет в Атланте, где владеет ремонтным бизнесом.

Также сообщалось, что Криштиану Роналду ждет пятого ребенка: его подруга Джорджина Родригес показала свой животик на матче с Украиной. У 25-летней Джорджины уже есть дочь от Кришти. Также у португальца трое старших детей – от суррогатных матерей.

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