Финалистка Ролан Гаррос-2019 пропустит US Open

Маркета Вондроушова / Фото: AFP

Финалистка Ролан Гаррос-2019 чешка Маркета Вондроушова в этом сезоне не выступит на US Open. Теннисистка снялась с соревнований из-за травмы левого запястья, информирует пресс-служба турнира. Вондроушова была посеяна под 17-м номером. В первом круге ей предстояло сыграть с Викторией Голубич из Швейцарии. Теперь соперницей Голубич стала представительница Китая Чжан Шуай.

Открытый чемпионат США пройдет в период с 26 августа по 8 сентября. Японка Наоми Осака является действующей победительницей престижных соревнований в одиночном разряде. В прошлогоднем финале US Open она взяла верх над американкой Сереной Уильямс.

Напомним, что уже прошла жеребьевка турнира. Посеянная под пятым номером украинка Элина Свитолина сыграет с обладательницей wild card американкой Уитни Осигве. Даяна Ястремская в своем первом матче встретится с 105-й ракеткой мира Моникой Никулеску. Еще одну украинку, Лесю Цуренко, ждет поединок с немкой Моной Бартель, занимающей 102-ю строчку рейтинга WTA. Единственной среди украинок, кто пока не знает имя своей соперницы, остается Катерина Козлова, которая сыграет против одной из победительниц квалификации.

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